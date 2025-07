Jogador de basquete de Mayo vence na Nations League

Hazel Finn, uma jogadora de basquete de Kiltimagh, na Irlanda, fez parte da história do esporte irlandês ao ajudar a equipe sub-23 de 3×3 a conquistar seu primeiro título na Nations League.

No último fim de semana, a equipe disputou um torneio na Letônia e conseguiu vencer a seleção da Sérvia na final. Essa vitória marca um momento importante para o basquete irlandês, que nunca havia alcançado esse feito antes.

As equipes participantes do torneio acumulam pontos a cada evento, dependendo de suas colocações. Neste momento, a equipe sub-23 da Irlanda, com Hazel Finn, ocupa a segunda posição na classificação geral, apenas dez pontos atrás da equipe da Holanda, que lidera.

O próximo e decisivo torneio da Nations League acontecerá em duas semanas, também na Letônia. Se a equipe irlandesa conseguir superar a Holanda na tabela, garantirá sua vaga na Copa do Mundo de Basquete, que será realizada na China em setembro. Esse é um objetivo importante para os jovens jogadores, que sonham em representar seu país na competição internacional.