Horse lança extensor de alcance com motor Kardian e Kicks

Para quem trabalha com veículos, especialmente em operações comerciais, a autonomia dos elétricos ainda pode deixar a desejar. Não só pela quilometragem, mas também pelo tempo que leva para recarregar e o custo de toda a infraestrutura necessária. Uma proposta interessante surgiu recentemente, e quem apresentou foi a HORSE durante o Electric Days, que rolou no Energy Summit no Rio de Janeiro.

À primeira vista, a van parece uma Renault Master comum. Mas espera aí, é uma Master E-Tech importada da Europa! Ela recebeu o extensor de alcance da HORSE aqui no Brasil. E a mágica acontece: em vez de rodar apenas 110 km, quando equipada com esse sistema, a autonomia chega a incríveis 700 km, tudo isso sem emitir poluentes.

O coração dessa belezura é um motor HR10, aquele 1.0 turbo que conhecemos bem de outros modelos, como o Renault Kardian e o Nissan Kicks. E adivinha? Ele funciona como um gerador de energia! Sim, um motor que não precisa ser tratado da forma tradicional. Ele opera entre 2.500 e 3.500 rpm, dependendo da demanda de energia. E, olha, a vida útil dele é até maior assim, quando comparado a um uso típico em um carro normal.

Junto com esse motor, um gerador da WEG, que é nosso na área, cuida da energia. Ele se comunica com um sistema feito em casa que distribui a energia adequadamente entre o motor elétrico e as baterias. A recarga continua normal, mesmo com o extensor instalado. Ou seja, carro elétrico com um empurrãozinho a mais!

Esse motor 1.0 turbo também tem um bom desempenho usando etanol, mas aqui ele não chega à potência máxima, o que prolonga ainda mais sua durabilidade. A carga desse sistema é tão eficiente que pode até abastecer um ônibus, dependendo da necessidade. Se você precisar de mais potência, o HR13, um 1.3 turbo, também funciona.

Uma vantagem legal é que a HORSE pode diminuir o número de módulos de bateria, facilitando as recargas, já que o gerador torna tudo mais leve. E o melhor: o motorista não precisa se preocupar em acionar ou desligar o extensor. É tudo automático e mantém as funções do carro elétrico original.

Esse equipamento já está sendo testado para várias aplicações, como ônibus ou caminhões. É uma ótima solução para os desafios de eletrificação que enfrentamos por aqui, especialmente na conversão de veículos movidos a diesel. Quando a amizade entre tecnologia e sustentabilidade se une, os resultados podem ser surpreendentes!