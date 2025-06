Ingressos para show do My Chemical Romance no Brasil: preços

O My Chemical Romance, uma das bandas mais icônicas do rock alternativo, vai retornar ao Brasil em 5 de fevereiro de 2026, para um show no Allianz Parque, em São Paulo. Esta será a segunda vez que o grupo se apresenta no país, sendo a primeira em 2008, durante a turnê do álbum "Welcome to the Black Parade".

O show contará com a banda sueca The Hives como ato de abertura. A venda de ingressos começa nesta sexta-feira, 27 de junho, através do site Eventim, seguindo um cronograma de pré-venda.

Os preços dos ingressos são os seguintes:

Pista premium: R$ 895 (inteira) e R$ 447,50 (meia-entrada)

Cadeira inferior: R$ 645 (inteira) e R$ 322,50 (meia-entrada)

Pista comum: R$ 495 (inteira) e R$ 247,50 (meia-entrada)

Cadeira superior: R$ 395 (inteira) e R$ 197,50 (meia-entrada)

Cronograma de vendas:

Pré-venda para clientes Santander Private e Select : De 25 de junho, às 10h, até 26 de junho, às 10h.

: De 25 de junho, às 10h, até 26 de junho, às 10h. Pré-venda para todos os clientes com cartão Santander (exceto cartões de viagens) : De 26 de junho, às 10h, até 27 de junho, às 10h.

: De 26 de junho, às 10h, até 27 de junho, às 10h. Venda geral: Começa em 27 de junho, ao meio-dia, na plataforma online da Eventim e às 13h na bilheteira oficial.

Além de participar da pré-venda, os clientes do Santander terão 10% de desconto nos ingressos inteiros e poderão parcelar o pagamento em até 3 vezes sem juros durante o período de pré-venda. É importante notar que haverá um limite de quatro ingressos por CPF e, para meia-entrada, o limite é de duas por CPF.

Informações importantes sobre o local:

Data : 5 de fevereiro de 2026 (quinta-feira)

: 5 de fevereiro de 2026 (quinta-feira) Local : Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo/SP

: Allianz Parque – Avenida Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo/SP Classificação Etária: Menores de 5 a 15 anos devem estar acompanhados por um responsável. Jovens de 16 a 17 anos podem entrar desacompanhados.

Sobre o My Chemical Romance:

Fundada em 2001 em Nova Jersey, a banda conta hoje com Gerard Way (vocais), Ray Toro (guitarra), Frank Iero (guitarra) e Mikey Way (baixo). O grupo ganhou notoriedade com álbuns de sucesso, incluindo "Three Cheers for Sweet Revenge" e "The Black Parade", consolidando-se como uma referência no cenário musical.

O impacto do My Chemical Romance continua a ser sentido através de gerações, e a expectativa para este show promete atrair muitos fãs, especialmente após uma pausa significativa na atividade da banda.