Honda Prelude pode se tornar um dos carros mais caros

Após uma eternidade de rumores, a boa notícia chegou: o icônico Honda Prelude vai voltar às ruas! A data marcada para essa estreia tão esperada é 4 de setembro de 2025. No dia seguinte, a marca começa a aceitar encomendas no Japão, com uma tiragem inicial de apenas 2.000 unidades. É apenas o começo de uma nova era para um carro que fez história.

Os preços, segundo algumas fontes que vazaram informações, vão girar em torno de ¥ 6.179.800 (cerca de US$ 41 mil) para a versão padrão. Se você ama um extra, há uma edição especial chamada ON Limited Edition, que traz mais equipamentos e um teto preto, custando ¥ 6.540.000 (aproximadamente US$ 43,4 mil). Para quem curte personalização, as opções de cor vão alegrar: vermelho e preto não têm custo adicional, enquanto um cinza metálico custa ¥ 38.500 (cerca de US$ 256) e o sofisticado Moonlit Pearl sai a ¥ 85.000 (algo em torno de US$ 565).

Se esses preços se confirmarem, o Prelude vai se posicionar como um dos modelos mais caros da Honda, até mesmo superando o Civic Type R e o Accord híbrido. O que é impressionante, considerando que inclui competidores de peso, como o Nissan Fairlady Z e o Toyota GR Supra.

Falando sobre o motor, o novo Prelude é híbrido e:HEV, combinando um motor 2.0 a gasolina com dois motores elétricos. Usando componentes do Civic Type R, ele vem equipado com freios Brembo e uma suspensão dianteira de eixo duplo, mas com um acerto diferente que promete um desempenho único.

Entre os mimos que vem de série, estão rodas de 19 polegadas pretas, amortecedores adaptativos e um câmbio Honda S+ bem esperto — já imaginou usar paddles shifters de metal enquanto acelera? O painel digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 9 polegadas com Google integrado também estão no pacote, trazendo aquela sofisticação que todos nós adoramos.

Por dentro, o conforto é prioridade: bancos de couro e camurça, aquecimento nos assentos dianteiros, iluminação ambiente e ar-condicionado com duas zonas são detalhes que vão fazer a diferença no dia a dia. Os bancos do motorista e do passageiro têm formatos distintos, projetados para garantir apoio e conforto. Quem já passou horas dentro do carro sabe o quanto isso conta!

Visualmente, o Prelude mantém a essência de um esportivo de duas portas, mais elegante que um Civic, mas ainda assim compartilhando a mesma base estrutural. Essa mistura de sofisticação e performance promete despertar o desejo dos apaixonados por carros. E para quem também curte novidades da Honda, fiquem de olho no Honda CB 300F Twister 2026 que vai chegar com novos visuais e ajustes!

Nos Estados Unidos, a expectativa é de que o modelo chegue no outono de 2025, embora os preços por lá ainda não tenham sido divulgados. A expectativa é que fique acima dos US$ 40 mil, bem mais que o Civic híbrido. E se você deseja acompanhar tudo sobre a Honda, vale a pena conferir também o Honda HR-V, que vem com descontos imperdíveis.