Inmetro publica novidades no Diário Oficial em 30/7/2025

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) anunciou a renovação de uma bolsa para o Programa Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Metrologia, Qualidade e Tecnologia, conhecido como Pronametro. Esta renovação foi divulgada pelo presidente do Inmetro, Marcio André Oliveira Brito, em uma portaria.

Segundo a decisão, a bolsa será oferecida na modalidade chamada “Encomenda” e está alinhada com os critérios estabelecidos pela Portaria Inmetro nº 303, de julho de 2023. A nova bolsa atenderá ao projeto intitulado “Avaliação das Características Metrológicas de Sensores de Temperatura por Princípios Distintos”.

A bolsa terá uma duração de até 12 meses, iniciando em 1º de agosto de 2025. No entanto, essa duração não pode exceder 24 meses, conforme as normas em vigor. A continuidade da bolsa também está sujeita à disponibilidade de recursos financeiros do Inmetro.

A candidata aprovada para essa bolsa é Aline Gonçalves da Silva, que receberá uma bolsa de nível DCT-4 com 100% de assistência. Essa informação foi divulgada na mesma portaria.

A nova normativa entra em vigor a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União, o que ocorreu em 30 de julho de 2025.

Essas iniciativas do Inmetro são importantes para o avanço da metrologia e o desenvolvimento tecnológico no Brasil, possibilitando pesquisas e avaliações essenciais para a área.