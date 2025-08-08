Honda City Sport 2026 é lançado a R$ 152,8 mil com novo visual

A Honda não quis deixar o City Hatch passar batido e lançou a nova versão Touring Sport, que chega com um visual que promete chamar atenção. Com preço inicial de R$ 152.800, essa configuração é uma ótima opção para quem busca um hatch compacto com aquele “algo a mais”. E o que a gente pode esperar? Um design diferenciado e uma boa dose de tecnologia, sem mexer na receita de sucesso do motor que todo mundo já conhece.

Vamos falar da cor? O Vermelho Supernova é, sem dúvida, o grande destaque dessa nova versão. Ele brilha ainda mais com o contraste do teto, retrovisores e aerofólio em preto brilhante, que deixa o carro com um ar bastante esportivo. As rodas e a ponteira de escapamento seguem essa mesma linha, enquanto o interior ganha um toque de sofisticação com pedaleiras metálicas. Isso tudo dá um charme especial, ideal para quem curte um estilo mais ousado ao dirigir.

Por dentro, a versão Touring Sport mantém todo o conforto presente na versão Touring. Temos ar-condicionado digital de duas zonas e carregador por indução, que é uma mão na roda para quem sempre está com o celular na palma da mão. O painel digital de 7” e a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio são um verdadeiro show à parte. Sem contar que o pacote Honda Sensing traz assistências essenciais, como frenagem automática e controle de cruzeiro adaptativo. É sensacional para quem já pegou aquele trânsito pesado e sabe como cada detalhe conta.

Mas e o que tem sob o capô? Nada de surpresa: o motor 1.5 flex com injeção direta entrega 126 cv e 15,8 kgfm, acoplado ao câmbio CVT que simula sete marchas. Esse combo proporciona um desempenho bem bacana, acelerando de 0 a 100 km/h em 10,6 segundos. E quem gosta de um pouco de adrenalina vai adorar saber que sua velocidade máxima chega a 186 km/h.

Essa nova versão segue a tradição da Honda de “esportivar” o City, algo que já começou lá em 2014, mas com um toque mais sofisticado e moderno agora. A proposta é clara: atrair os motoristas que querem estilo e tecnologia, sem abrir mão da confiabilidade que a marca sempre oferece. É uma opção atrativa para quem ama sentir o volante e desfrutar do caminho com mais emoção.