Honda CG160 2026: preços, versões e características detalhadas

De janeiro a julho de 2025, o Brasil viu 1.219.107 novas motocicletas emplacadas. Desses números impressionantes, a Honda CG 160 se destacou, com 267.973 unidades vendidas, ou seja, cerca de 22% do mercado nacional de motos. Isso mesmo! Uma em cada cinco motos que você vê por aí é uma CG. E não é só isso: ela se tornou o veículo mais vendido, superando até mesmo a Fiat Strada.

A CG está na estrada desde 2016 e, embora não tenha recebido muitas mudanças de geração, em 2025, a Honda fez uma atualização significativa — a maior em quase dez anos. Agora, todas as versões vêm com painel digital, freio a disco na frente de série, melhorias na suspensão e até ABS na versão Titan. Para 2026, as novidades continuam, com mais opções de cores e reajustes nos preços, com vendas começando já em setembro.

Mais equipada e moderna

O visual da nova CG 160 é bem marcante, com tanque metálico protegido por carenagens plásticas que aumentam a durabilidade e dão um toque moderno. Olhando para a traseira, todas as versões agora têm um design unificado, com lanternas em LED e alças de garupa em resina. Se você já pilotou uma Bros, vai reconhecer a pedaleira do passageiro em alumínio, que traz um ar mais robusto.

Em relação aos painéis, eles são de série na linha 2025 e têm tudo que você precisa: velocímetro, conta-giros, indicador de marcha e nível de combustível. As versões Start e Cargo oferecem um painel com fundo claro e números pretos, enquanto a Fan e Titan apresentam um estilo blackout, com fundo escuro e números brancos, que ficam super elegantes à noite.

Mais conforto e segurança

Quando falamos de ciclística, a nova configuração é bem interessante. A balança traseira agora é retangular, com um novo sistema para ajustar a corrente, o que facilita bastante na manutenção. As molas traseiras são mais largas e seguem um padrão progressivo. Na frente, a suspensão ficou mais robusta, usando molas e fluido hidráulico nas bengalas, garantindo um conforto extra nas ruas esburacadas que conhecemos bem.

E a segurança? Todas as versões estão equipadas com rodas de liga leve, pneus sem câmara e, claro, freio a disco na frente. A Titan, por sua vez, trouxe como novidade o freio a disco também na traseira e ABS na roda dianteira — o que é uma mão na roda para aumentar a segurança na pilotagem.

Motor e performance

Chegando na mecânica, o motor continua sendo o monocilíndrico OHC de 162,7 cm³, com arrefecimento a ar. A versão Start é gasolina, enquanto as outras são flex, o que é uma facilidade e tanto na hora de abastecer. Para atender às novas normas ambientais, ela ganhou dois catalisadores, o que pode levar a uma leve redução na potência, mas também a uma menor emissão de poluentes. O câmbio se mantém com 5 marchas, garantindo agilidade nas trocas.

Preços e cores da Honda CG 2026

Vamos aos preços! A versão Start chega a R$ 16.770 (sem frete), um ajuste de R$ 330 em relação ao ano anterior. As opções de cores são azul perolizado, vermelho perolizado e preto. Já a Cargo agora custa R$ 17.780 (um aumento de R$ 350), disponível na cor branca. A versão Fan vai para R$ 18.350, com cores que incluem prata metálico e vermelho perolizado. Por fim, a Titan chega a R$ 19.910, mostrando opções como cinza e vermelho metálico.

Agora, é só ficar de olho e escolher qual versão se encaixa melhor no seu dia a dia. Afinal, pilotar uma CG é sempre uma experiência agradável, seja no tráfego da cidade ou em uma estrada mais tranquila.