Loco Abreu, ídolo do Botafogo, anuncia retorno ao futebol

No mês passado, Loco Abreu, ex-jogador carismático, chamou a atenção de todos durante uma entrevista no TNT Sports. Ele anunciou que voltaria a jogar, depois de um longa pausa, deixando muitos fãs animados.

Por conta da sua história com o Botafogo, muitos apostavam em um retorno emocionante ao time carioca. Mas, surpreendentemente, no dia seguinte, tudo foi esclarecido. O que parecia ser uma volta aos gramados estava relacionado a uma campanha de marketing da Betano, uma casa de apostas esportivas do grupo Kaizen Gaming International, criada pela agência Wieden+Kennedy São Paulo.

A campanha, chamada “Não mete o Loco”, brinca com o apelido do ex-atacante e tem como objetivo alertar os apostadores sobre a importância de terem cuidados ao jogar. Respeitar o próprio orçamento e saber a hora de parar são algumas das mensagens que a campanha destaca.

Arthur Niggermann, gerente de marketing da Betano para as Américas, explicou que a escolha de Loco Abreu não foi por acaso. O ex-jogador não só tem um nome que chama atenção, mas sua trajetória reflete algo importante: a responsabilidade nas apostas.

Loco Abreu comemora saída de jogador do Botafogo

Mostrando que ainda está por dentro do que acontece no Botafogo, Loco Abreu participou recentemente de uma entrevista divertida na Botafogo TV. Nela, ele recordou sua passagem pelo clube e fez uma declaração inesperada.

Ele comentou que ficou bastante satisfeito com a saída do atacante Tiquinho Soares, que se transferiu para o Santos no início de 2025. Mesmo admirando o trabalho de Soares, Loco sabia que ele estava prestes a ultrapassá-lo como o maior artilheiro do Estádio Nilton Santos (o Engenhão), o que o deixou aliviado por um lado.

Durante a conversa, o ex-jogador revelou: “Ele estava perto de me tirar de maior artilheiro do Estádio Nilton Santos. Faltavam uns 5 ou 4 gols. Mas aí quando ele foi vendido eu falei: ‘bom, o ‘Loucura’ continua como maior artilheiro do Nilton Santos’.” Essa declaração mostra o bom humor e a leveza de Loco Abreu, mesmo diante de um cenário interessante no futebol.