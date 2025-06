Honda apresenta novo Civic híbrido 2026 reestilizado com preço mantido

O Honda Civic 2026, que já foi apresentado lá fora há cerca de um ano, chegou ao Brasil. E, para os apaixonados por carros, a espera valeu a pena. Com algumas mudanças sutis, ele continua importado da Tailândia e agora vem exclusivamente na versão híbrida, mantendo o sistema Advanced Hybrid intacto. E a melhor parte? O preço também se manteve, ou seja, R$ 265.900, igual ao modelo anterior.

Quando olhamos para o visual, percebemos um novo para-choque na frente, que não tem mais os faróis de neblina. O detalhe da grade em colmeia ficou mais destacado, deixando o sedã com um ar um pouco mais esportivo. Os laterais mantêm as rodas de 17”, enquanto na parte de trás as lanternas mudaram um pouco na parte inferior. São detalhes que fazem a diferença, né?

### Interior Moderno

Ao entrar no Civic, a primeira coisa que chama a atenção é a nova central multimídia com uma tela de 9”. Agora, ela tem o sistema Google Built-In, que permite a utilização do Google Maps e de outros aplicativos com total facilidade. Ah, e não podemos esquecer que o Apple CarPlay e o Android Auto seguem funcionando sem fios. O painel de instrumentos continua com uma tela de 10,9”, e o som é assinado pela Bose, garantindo qualidade para quem curte uma boa trilha sonora enquanto dirige.

### Conjunto Mecânico Eficiente

No que diz respeito ao motor, nenhuma novidade: o Civic segue com o sistema e:HEV, que traz um motor 2.0 aspirado de ciclo Atkinson. Ele gera 143 cv e 19,1 kgfm de torque, parceria ideal para uma condução mais eficiente. E o que é mais legal? O Civic consegue fazer o carro andar e, ao mesmo tempo, recarregar as baterias que alimentam os motores elétricos de 184 cv e 32,1 kgfm, que dominam a tração na maior parte do tempo.

### Pacote de Equipamentos

Em termos de equipamentos, o Civic não ficou para trás. Ele vem com piloto automático adaptativo, alerta de colisão com frenagem automática, assistente de faixa, farol alto automático e ainda conta com chave presencial e partida remota. Outros detalhes incluem bancos dianteiros elétricos e acabamento em couro, que varia de acordo com a cor da carroceria. Esse toque deixa o ambiente interno ainda mais elegante.

Agora, quem já pegou um trânsito pesado sabe como um carro com boas tecnologias ajuda no dia a dia. E, se você é fã de conforto e estilo, o Civic 2026 parece ter tudo para agradar.