Jenna Ortega revela sentimentos por ídolos da infância

Jenna Ortega, atriz conhecida pelo seu papel em “A Família Addams”, compartilhou suas experiências e desafios como atriz em uma entrevista com Christina Ricci em Atlanta, em outubro de 2022. Durante a conversa, Ortega falou sobre sua trajetória e como teve que convencer sua família a apoiá-la em seu sonho de atuar, uma paixão que sempre esteve presente em sua vida.

A atriz destacou como a atuação é uma forma de se expressar e explorar diferentes personagens. Ela mencionou que se sentia como se estivesse “enganando todos” por estar fazendo o que amava. Jenna também enfatizou seu amor pelos filmes clássicos da Família Addams, que influenciaram seu senso de humor, e discutiu a complexidade de interpretar a personagem “quarta-feira”. Para ela, era fundamental criar uma nova versão do personagem sem imitar a performance de Ricci, que se tornou icônica.

Durante a entrevista, ela também comentou sobre sua experiência de gravação na Romênia, onde passou vários meses filmando a série. O intenso cronograma foi beirado por desafios, incluindo interrupções causadas pela pandemia de COVID-19. Ela revelou que, em momentos de estresse, chegava a ligar para sua família, expressando sua preocupação com a carga de trabalho.

A colaboração com Tim Burton, o diretor do projeto, foi essencial para a decisão de aceitar o papel. Ortega ressaltou que trabalhar com uma equipe criativa, incluindo a figurinista Colleen Atwood, foi fundamental para dar vida à sua personagem. Essa colaboração integrou elementos modernos a um estilo que relembra os clássicos da Família Addams.

Outros desafios que surgiram durante as filmagens incluíram ajustes tanto físicos quanto emocionais. A atriz mencionou a importância de criar laços com a equipe de produção, especialmente em um momento de tensões geopolíticas na região, o que tornou a experiência ainda mais significativa.

Com uma variedade de vivências e um forte desejo de apresentar a “quarta-feira” de uma maneira inovadora, Jenna Ortega se firma como uma das principais referências da nova geração de talentos no cinema e na televisão.