Honda apresenta moto elétrica abaixo de R$ 26 mil

Em janeiro, a Yamaha apresentou a Neo’s, sua primeira moto elétrica aqui no Brasil. Com uma potência de apenas 3,3 cv e autonomia de 71 km, ela alcança uma velocidade máxima de 45 km/h. Mas, com um preço de R$ 33.990, a proposta acaba sendo um pouco complicada para quem busca algo mais potente e ágil. É bom lembrar que a Neo’s se enquadra na categoria de cicloelétrico, ou seja, é um ciclomotor elétrico.

Por outro lado, do outro lado do Atlântico, a Honda trouxe a CUV e:, uma scooter elétrica que promete balançar mais as estruturas. Na Europa, ela chega com um preço bem mais atraente — cerca de 4.500 euros, ou aproximadamente R$ 26 mil na conversão direta. Isso é um valor parecido com o da Honda ADV 160 aqui no Brasil, que custa R$ 24.534, sem frete. E acredite: as especificações da CUV e: fazem a Neo’s parecer um pouco ultrapassada.

E o que há de tão especial na CUV e:? Para começar, ela vem equipada com duas baterias de 1,3 kWh. A autonomia anunciada é de 72 km, que não é muito diferente da Neo’s, mas a sua performance é onde a coisa fica interessante. Com 6 kW (que equivalem a 8 cv) e um torque de 2,2 kgfm, os números são praticamente o dobro da Yamaha. Além disso, ela atinge uma velocidade máxima de 83 km/h e ainda oferece 3 modos de condução, além de marcha ré. Pra quem vive no dia a dia das grandes cidades, isso deve fazer toda a diferença.

A CUV e: é classificada como scooter e vem equipada com rodas de 12″. No quesito freios, ela apresenta disco na frente e tambor atrás. A suspensão é telescópica, com 90 mm de curso na frente, e monoamortecida com 75 mm atrás. Para quem está acostumado a pilotar motos na cidade, essas especificações ajudam muito na estabilidade e conforto.

Entre os recursos que vão dar um charme a mais, a Honda incluiu chave presencial, tomada USB-C, e iluminação full LED. O painel é digital e tem 5”, com uma versão mais robusta chamada RoadSync Duo, que traz uma tela de 7” com conectividade Bluetooth e um aplicativo dedicado — e tudo isso custa 500 euros a mais.

Olha só como a CUV e: não é só uma scooter moderna; ela também carrega consigo um pouco de história. O nome vem do Clean Urban Vehicle, lançado pela Honda lá em 1994 no Japão, que já mostrava a preocupação da marca com a sustentabilidade antes mesmo de ser um tema tão debatido.

O que se percebe é que as empresas estão realmente se adaptando ao mundo atual — cheio de cidades congestionadas e um clima em transformação. Isso nos faz enxergar as motos elétricas sob uma nova luz, não é mesmo?