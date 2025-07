Lugares intrigantes e misteriosos que são inacessíveis no Brasil

Existem lugares no mundo que nos deixam fascinados, não é mesmo? Por razões históricas, ambientais ou até políticas, há locais que permanecem fechados ao público. E o curioso é que, em muitos casos, nem mesmo autoridades conseguem ter acesso a essas áreas restritas. Vamos conhecer alguns desses lugares intrigantes, incluindo alguns aqui mesmo no Brasil.

Austrália

Wittenoom

Essa antiga cidade australiana, localizada na região de Pilbara, é considerada a maior área contaminada por amianto azul no Hemisfério Sul. Por conta disso, seu nome foi removido de mapas e sinalizações oficiais. O lugar é evitado por questões sérias de saúde pública, e isso é um alerta importante.

Brasil

Ilha das Cobras (Queimada Grande)

A apenas 36 km do litoral sul de São Paulo, essa ilha é inabitável devido à presença de cobras jararaca-ilhoa, que possuem veneno muito potente. Para se ter uma ideia, há relatos de até uma cobra por metro quadrado! Elas se adaptaram tão bem ao ambiente que conseguem subir em árvores para capturar suas presas.

Vale do Javari

Essa região abriga várias tribos indígenas isoladas e o acesso é restrito para proteger essas comunidades. Especialistas alertam que qualquer contato externo pode levar a doenças fatais, o que torna essa proibição ainda mais necessária.

China

Museu de Educação de Segurança Nacional de Jiangsu

Esse museu é bem exclusivo e só permite a entrada de alguns cidadãos chineses. No local, estão expostos documentos e armas de espiões, mostrando um lado da história que muitos nunca conhecerão.

Coreia do Norte

Sala 39

Conhecida como Bureau 39, essa organização secreta está ligada à família que governa a Coreia do Norte. O local, em Pyongyang, é associado a atividades clandestinas, como falsificação e tráfico de drogas.

Zona Desmilitarizada Coreana (DMZ)

Aqui, a segurança é extrema. Essa área, que separa as Coreias do Sul e do Norte, é uma das mais vigiadas do mundo. Somente militares e funcionários têm permissão para circular por lá.

Espanha

Caverna de Altamira

Famosa por suas pinturas pré-históricas, a caverna teve o acesso suspenso desde 2002. O calor, a umidade e o dióxido de carbono dos visitantes estavam prejudicando as obras de arte antigas.

Estados Unidos

Área 51

Localizada no deserto de Nevada, essa base da Força Aérea dos EUA é cercada de mistério. A segurança é tão rigorosa que é proibido até sobrevoar a área.

Base Dulce

Uma instalação subterrânea na divisa entre Colorado e Novo México, onde teorias conspiratórias falam sobre experiências com tecnologias e até com espécies alienígenas.

Cofre da Coca-Cola

No World of Coca-Cola, em Atlanta, a receita do famoso refrigerante é guardada a sete chaves há mais de 100 anos, e a entrada é proibida.

Fort Knox

Esse forte em Kentucky guarda tesouros valiosos do governo americano, com segurança que envolve cerca de 30 mil soldados.

Ilhas Farallon

Estando na costa de São Francisco, essas ilhas são um refúgio para aves e animais marinhos, e o acesso é restrito para preservar a vida selvagem.

Morgan Island

Na Carolina do Sul, esta ilha abriga milhões de macacos Rhesus e, devido a riscos de saúde, só pesquisadores têm autorização para entrar.

Mount Weather

Essa instalação secreta na Virgínia se tornou conhecida após um acidente aéreo. É um centro de emergência para o governo dos EUA.

Nye County

Já nesta área de Nevada, ocorreram mais de 900 testes nucleares, e a água da região ainda está contaminada.

Etiópia

Deserto de Danakil

Com extensões de mais de 100 mil km² e temperaturas que podem chegar a 60ºC, essa região é extremamente perigosa, com registros de sequestros. Os afares, o povo local, sobrevivem nessas condições extremas.

França

Cavernas de Lascaux

Desde 1963, o acesso ás cavernas que guardam pinturas rupestres foi restringido devido ao crescimento de fungos causado pela presença humana.

Gouffre Berger

Essa caverna, antes a mais profunda do mundo, torna-se ainda mais perigosa por conta das chuvas. O acesso requer escalada e é restrito.

Zona Rouge

Localizada no nordeste da França, essa área da Primeira Guerra Mundial contém restos humanos e bombas não detonadas, tornando a entrada absolutamente proibida.

Índia

Ilha Sentinela do Norte

Após a morte de um homem que tentou evangelizar os nativos, o governo proibiu qualquer visita para evitar problemas semelhantes.

Indonésia

Monte Sinabung

Esse vulcão ficou adormecido por 400 anos até entrar em erupção em 2010. A região foi evacuada após casos de intoxicação.

Inglaterra

Bank of England Vaults

Esse cofre guarda 1/5 das reservas de ouro do mundo, com mais de 5 mil toneladas. O acesso é restrito a poucos e anônimos indivíduos.

Islândia

Ilha Surtsey

Esse Patrimônio Mundial da UNESCO é visitado exclusivamente por cientistas, visando a proteção do ambiente natural.

Itália

Ilha Poveglia

Essa ilha, que já foi um centro de quarentena, está completamente desabitada e o acesso é proibido.

México

Caverna dos Cristais

Com cristais gigantes de selenita, a caverna é extremamente perigosa. As altas temperaturas e umidade tornam a sobrevivência humana por lá quase impossível sem equipamentos especiais.

Noruega

Svalbard Global Seed Vault

Conhecido como Cofre do Juízo Final, armazena sementes do mundo todo para preservar a biodiversidade. A visitação é proibida.

República Tcheca

Pravcicka Brana

Essa formação rochosa é protegida para evitar erosão. Visitantes podem apenas admirar a partir de uma distância segura.

Rússia

Dzerjinsk

Uma cidade conhecida pelas fábricas químicas, onde a expectativa de vida é alarmantemente baixa.

Metro 2

Esse sistema de transporte subterrâneo é secreto e ligaria o Kremlin a órgãos de segurança, mas sua localização é completamente desconhecida.

Mezhgorye

Uma cidade secreta nos Montes Urais, acredita-se que armazena mísseis nucleares e sua aproximação é rigorosamente vigiada.

Ozyorsk

Após um desastre nuclear, essa área, now, é uma das mais contaminadas do planeta, com uma enorme extensão de terreno afetado.

Vale da Morte

Localizado na Península de Kamchatka, é tão tóxico que nem mesmo as bactérias sobrevivem.

Data Centers do Google

Esses locais, presentes em várias partes do mundo, guardam e processam dados de maneira extremante segura e não permitem visitantes.

Estes destinos, cheios de mistério e restrições, ilustram que, por trás da curiosidade, muitas vezes existem riscos reais à saúde e à segurança que justificam sua proibição.