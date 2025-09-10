Honda ajusta preços do HR-V para PcD em setembro de 2025

O Honda HR-V está com sua tabela de preços atualizada, voltada para vendas diretas a pessoas com deficiência (PcD). Essa promoção é válida até 30 de setembro e traz opções bem interessantes para quem busca um SUV acessível. Todas as versões contam com isenção total de IPI e bônus de fábrica, o que é um alívio no bolso!

Falando nas versões, a configuração Advance 1.5T CVT só se enquadra nos benefícios se for escolhida na cor Branco Tafetá sólido. É uma pena que a versão top, a Touring, agora custa R$ 209.900 — ultrapassando o teto de R$ 200 mil para isenção de IPI, o que a torna indisponível para o público PcD.

A versão EX Honda Sensing, com preço normal de R$ 163.200, fica por R$ 155.044,60 para PcD. Isso significa uma economia de R$ 8.155,40, que dá pra gastar em gasolina para uma viagem!

A EXL Honda Sensing, uma versão intermediária, tem o preço de tabela a R$ 170.900. Mas, para vendas diretas a PcD, ela é vendida por R$ 162.359,82, ou seja, uma redução de R$ 8.540,18. Um descontinho sempre vai bem!

Agora, se você está de olho na Advance 1.5T CVT, saiba que ela custa R$ 199.400 no varejo, mas para PcD o valor cai para R$ 187.964,13. Com isso, você economiza R$ 11.435,87, o que permite usar essa grana para colocar um acessório a mais no carro.

Os números não mentem! Segundo a Fenabrave, de janeiro a agosto, o Honda HR-V vendeu 40.118 unidades. O SUV mais vendido nesse período foi o Volkswagen T-Cross, com 61.256 unidades, seguido pelo Hyundai Creta e o Toyota Corolla Cross.

Honda HR-V para PcD em setembro de 2025:

Configurações Preço geral Preço para PcD Descontos EX Honda Sensing R$ 163.200,00 R$ 155.044,60 R$ 8.155,40 EXL Honda Sensing R$ 170.900,00 R$ 162.359,82 R$ 8.540,18 Advance 1.5T CVT R$ 199.400,00 R$ 187.964,13 R$ 11.435,87

Com essas opções e preços, quem é apaixonado por carros e busca um SUV acessível encontra boas oportunidades no Honda HR-V. No final das contas, é tudo sobre ter uma boa experiência ao volante, seja na cidade ou na estrada!