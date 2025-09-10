Brasileiros poderão sacar valores do INSS em 2025

Muitos idosos ainda não solicitaram os ressarcimentos disponíveis pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esses valores começaram a ser liberados em 24 de julho deste ano, e já ultrapassam R$ 1 bilhão.

Os dados do INSS mostram que, de 3.297.437 aposentados, apenas 2.171.233 formalizaram o pedido. Desses, 2.128.501 conseguiram receber os valores. Isso significa que ainda tem um número considerável de pessoas que não buscaram o que é seu por direito.

Quem pode receber

Atualmente, cerca de 1.126.204 aposentados não fizeram a solicitação. Além disso, 1.312.674 estão com seus documentos em análise. É importante lembrar que pensionistas também podem reivindicar esses valores, sendo preciso fazer uma contestação a respeito dos descontos indevidos.

Os valores a serem ressarcidos se referem a descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. Para aqueles que judicializaram a questão, o INSS vai garantir os honorários, que correspondem a 5% do valor, desde que o pedido tenha sido formalizado antes de 23 de abril de 2025.

A boa notícia é que solicitar é fácil e gratuito! O pedido pode ser feito tanto presencialmente quanto pela ferramenta Meu INSS, disponível no aplicativo ou site. Agências dos Correios também podem ser utilizadas para essa finalidade. Para tirar dúvidas, existe a Central de Atendimento pelo número 135, mas atenção: por esse telefone não é possível fazer a solicitação.

Após fazer o pedido, é importante aguardar ao menos 15 dias úteis para receber uma resposta do INSS. Caso não obtenha retorno, há a possibilidade de buscar um acordo. Na ferramenta Meu INSS, é preciso acessar com o CPF e a senha cadastrados.

Depois, vá na opção “Consultar Pedidos” e, em seguida, “Cumprir Exigência”. Não esqueça de checar o último comentário. Ao clicar em “Sim”, você confirma a aceitação de receber. Em seguida, é só encaminhar a solicitação. Vale destacar que o prazo para pedir esse valor termina no dia 14 de novembro deste ano.