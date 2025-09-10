Notícias

Brasileiros poderão sacar valores do INSS em 2025

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 minutos atrás
1 minuto de leitura
Milhões de brasileiros podem sacar uma bolada do INSS em 2025
Milhões de brasileiros podem sacar uma bolada do INSS em 2025

Muitos idosos ainda não solicitaram os ressarcimentos disponíveis pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Esses valores começaram a ser liberados em 24 de julho deste ano, e já ultrapassam R$ 1 bilhão.

Os dados do INSS mostram que, de 3.297.437 aposentados, apenas 2.171.233 formalizaram o pedido. Desses, 2.128.501 conseguiram receber os valores. Isso significa que ainda tem um número considerável de pessoas que não buscaram o que é seu por direito.

Quem pode receber

Atualmente, cerca de 1.126.204 aposentados não fizeram a solicitação. Além disso, 1.312.674 estão com seus documentos em análise. É importante lembrar que pensionistas também podem reivindicar esses valores, sendo preciso fazer uma contestação a respeito dos descontos indevidos.

Os valores a serem ressarcidos se referem a descontos realizados entre março de 2020 e março de 2025. Para aqueles que judicializaram a questão, o INSS vai garantir os honorários, que correspondem a 5% do valor, desde que o pedido tenha sido formalizado antes de 23 de abril de 2025.

A boa notícia é que solicitar é fácil e gratuito! O pedido pode ser feito tanto presencialmente quanto pela ferramenta Meu INSS, disponível no aplicativo ou site. Agências dos Correios também podem ser utilizadas para essa finalidade. Para tirar dúvidas, existe a Central de Atendimento pelo número 135, mas atenção: por esse telefone não é possível fazer a solicitação.

Após fazer o pedido, é importante aguardar ao menos 15 dias úteis para receber uma resposta do INSS. Caso não obtenha retorno, há a possibilidade de buscar um acordo. Na ferramenta Meu INSS, é preciso acessar com o CPF e a senha cadastrados.

Depois, vá na opção “Consultar Pedidos” e, em seguida, “Cumprir Exigência”. Não esqueça de checar o último comentário. Ao clicar em “Sim”, você confirma a aceitação de receber. Em seguida, é só encaminhar a solicitação. Vale destacar que o prazo para pedir esse valor termina no dia 14 de novembro deste ano.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 2 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Fim das multas de trânsito! Descubra o motivo que vai livrar milhões da dívida a partir de setembro

Fim das multas de trânsito: entenda a mudança que afeta milhões

32 minutos atrás
Uma represa secou e deixou à mostra uma cidade com mais de 2.000 anos de história

Represa seca revela cidade com mais de 2.000 anos de história

1 hora atrás
Cadela, Voto, Mulher, Acusação

Mulher é processada por registrar cadela para votar nos EUA

1 hora atrás
Papa Leão tinha um elefante de estimação

Papa Leão e seu elefante de estimação

2 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo