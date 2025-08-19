Haval Raptor PHEV 2026 é lançado na China com 200 km de autonomia

O Haval Raptor PHEV 2026, também conhecido como Raptor Hi4, chegou com tudo na China. Esse SUV promete agitar o mercado com suas seis versões, com preços que variam entre ¥153.800 e ¥208.800. Isso dá um total aproximado de R$ 118.000 a R$ 159.000, dependendo da configuração. Para quem já está ansioso, em julho de 2025, quase 5.000 unidades já tinham encontrado um novo lar.

Quando olhamos para o visual do Raptor Hi4, dá pra perceber que ele não veio para brincadeiras. A nova grade frontal e os faróis quadrados lhe conferem um ar robusto. E as lanternas traseiras? São nada menos que 300 LEDs vermelhos! Outro detalhe que chama atenção é a faixa de luz logo abaixo do logotipo “HAVAL”. E você pode escolher entre cores como Verde Menta e Cinza Nuvem — bem estiloso.

Agora, abrir a porta e encarar o interior desse SUV é como entrar em uma caverna de tecnologia. O volante de raios duplos, o painel digital de 12,3 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas com o sistema Coffee OS 3 são atrações à parte. E se você é do tipo que gosta de conforto, os bancos dianteiros têm aquecimento e ventilação, enquanto os traseiros reclinam em até 32°. Um teto solar panorâmico e um head-up display W-HUD são apenas a cereja do bolo.

O Raptor aparece nas versões Pro, Ultra e Ultra Navigator, cada uma mais completa que a outra. Por exemplo, a Pro já vem com câmera 360º e carregamento sem fio de 50 W, enquanto a Ultra adiciona um sistema de som melhorado e controle da qualidade do ar. A Ultra Navigator, por sua vez, é para quem quer tudo: várias câmeras, radares e sensores para ajudar na condução.

Sob o capô, o bicho pega. O motor 1.5 turbo a gasolina combina com um sistema elétrico duplo P2+P4, resultando em 330 kW e impressionantes 750 N·m de torque. Para os amantes de velocidade, a aceleração de 0 a 100 km/h acontece em apenas 5,9 segundos. E se a autonomia elétrica é a sua prioridade, o modelo conta com uma nova bateria de 35,43 kWh, garantindo até 200 km sem precisar do motor a gasolina.

E para quem dirige em diferentes condições, o Raptor oferece sete modos de condução: padrão, eco, esportivo, neve, lama, areia e tração 4×4. O algoritmo é ajustado para melhorar a performance em situações como gelo e neve, então dirigir por essas estradas mais complicadas pode ser bem tranquilo.

Em suma, o Haval Raptor promete ser uma forte concorrência em sua categoria, disputando com SUVs como o Jetour Shanhai T2, que também tem suas cartas na manga. A diversidade de versões e conforto são realmente pontos a favor para quem aprecia um bom carro.