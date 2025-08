Haval Raptor Hi4 2026: imagens reveladas pela Great Wall Motor

A Haval, da Great Wall Motor (GWM), mostrou recentemente as primeiras imagens do Raptor Hi4 2026, um SUV híbrido plug-in que promete agitar o mercado. E vamos combinar: com um design renovado, esse carro já é de encher os olhos!

Falando em visual, o Raptor ganhou faróis quadrados que parecem estar prontos para iluminar qualquer estrada. Com 123 LEDs em cada um, a iluminação chega a impressionantes 189 metros. E a traseira não fica atrás: agora com lanternas horizontais recheadas de 300 LEDs. O estepe ainda está lá, firme e forte, mas com uma mudança: o logo “HAVAL” foi substituído por “GWM”. Uma pequena mudança, mas que mostra a nova fase da marca.

O modelo também traz uma cor nova super chamativa: um verde menta que deve fazer sucesso por aí. Com dimensões generosas — 4,80 m de comprimento e 2,74 m de entre-eixos — ele mantém as linhas retas e arcos de roda mais largos. Para quem aprecia um bom design, a combinação de rodas pretas e rack de teto dá um toque esportivo que não passa despercebido.

Por dentro, a mudança mais notável é o volante de dois raios. Ele está mais clean, com menos botões e uma alavanca de câmbio que agora fica acoplada ao volante. Já imaginou a facilidade disso? O sistema multimídia vem com a interface Coffee OS 3 da GWM, e para quem gosta de tecnologia, com certeza valerá a pena explorar.

E se você é do tipo que adora uma ajudinha na direção, vai gostar de saber que o Raptor 2026 também vem equipado com tecnologias de assistência. Piloto automático de alta velocidade e auxílio de estacionamento são só alguns dos recursos que utilizam sete câmeras, um radar de ondas milimétricas e 12 sensores ultrassônicos. Imperdível para os dias de muito trânsito!

No coração do Raptor, temos um novíssimo motor 1.5 turbo que trabalha em conjunto com dois motores elétricos. O resultado? Uma potência combinada de 443 cv e torque de 750 Nm. Para quem gosta de aceleração, prepare-se: de 0 a 100 km/h, ele faz isso em apenas 5,9 segundos! Quase dá uma adrenalina só de pensar nisso.

A bateria ternária de lítio oferece 35,43 kWh, que garantem até 151 km de autonomia elétrica. Porém, o peso total da máquina é de 2.135 kg. A autonomia combinada, por enquanto, é um mistério que a equipe da Haval ainda não revelou.

Comparando com o modelo 2024, esse novo Raptor traz um ganho significativo de potência — do antigo limite de 295 cv e 510 Nm, ele agora promete mais emoção ao volante. Além disso, a versão 2024 tinha opções de alcance elétrico entre 81 km e 115 km. Para quem curte se aventurar, esse SUV pode ser a escolha perfeita!

Na China, o Raptor 2024 é oferecido em quatro versões, com preços que variam de 165.800 a 192.800 yuan, algo em torno de 23.000 a 26.800 dólares. E a boa notícia é que a GWM anunciou o início da produção nacional em Iracemápolis, evidenciando que a marca está de olho no mercado brasileiro.