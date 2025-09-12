Haval H9 vende 600 unidades em 7 horas e esgota estoque

O Haval H9, o mais novo SUV da GWM, chegou com tudo e já esgotou seu lote especial de lançamento. Em apenas sete horas, foram vendidas cerca de 600 unidades! A demanda foi tão alta que a fabricante decidiu ajustar o preço inicial para R$ 319 mil, ante os R$ 310 mil previstos, entrando em vigor já a partir de hoje, 12 de setembro.

Mesmo com o aumento, o H9 ainda tem um preço competitivo, especialmente se comparado aos seus rivais diretos. Para se ter uma ideia, a Toyota Hilux SW4 SRX Platinum de 5 lugares sai por R$ 412.190, enquanto o Chevrolet Trailblazer High Country começa em R$ 411.690. A GWM mandou bem na proposta de oferecer custo-benefício e, assim, conquistar espaço no mercado.

Motor e Performance

Diferente dos outros modelos da marca, que são eletrificados, o Haval H9 vem equipado com um motor 2.4 turbodiesel GW4D24, capaz de gerar 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque. Acelerando de 0 a 100 km/h em cerca de 12 segundos, o modelo alcança uma velocidade máxima de 165 km/h. E para quem se preocupa com o consumo, ele promete até 10,4 km/l na estrada. Nada mal, né?

Design Marcante

O visual do H9 é bastante robusto, com linhas retas que lembram os modelos da Land Rover, como o Tank 300. E vale a pena destacar um detalhe curioso: o que parece ser o estepe na traseira é, na verdade, um porta-objetos! Entre outros itens de série, o SUV conta com suspensão dianteira independente do tipo duplo A e eixo rígido five-link na traseira. Os faróis são matriciais Full LED, oferecendo uma iluminação top para dirigir à noite, e as rodas de 19″ garantem a presença na estrada. Para quem ama aventuras, o teto solar panorâmico e o rack de teto que suporta até 75 kg são um verdadeiro convite para viagens.

Aconchego e Tecnologia

Por dentro, o H9 é como um spa sobre rodas. Os bancos dianteiros têm massagem, aquecimento e ventilação, além de memórias para ajustar a posição perfeita. O painel digital de 10,25″ e a tela multimídia de 14,6″ oferecem integração com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E quem não ama um sistema de som potente? O dele tem 640 W!

Em termos de segurança, não faltam preocupações: são seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go e frenagem autônoma de emergência. Isso traz aquela tranquilidade extra para rodar por aí.

Dimensões Generosas

O H9 é grandão, com 4,95 m de comprimento, 1,97 m de largura e 1,93 m de altura, sendo o maior da categoria. Ele comporta até sete ocupantes com conforto. E o porta-malas é super espaçoso: são 88 litros com todos os assentos ocupados, 791 litros com a terceira fileira rebatida e impressionantes 1.580 litros com as duas fileiras rearrebatidas. Com um tanque de 80 litros, você pode pegar a estrada sem medo de ficar na pista de abastecimento.

Além disso, ele tem uma capacidade de imersão de 800 mm e vem com uma das garantias mais longas do mercado: 10 anos. Tudo isso faz do Haval H9 uma opção empolgante para quem busca um SUV que une conforto, tecnologia e um bom preço.