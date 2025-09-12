Vídeo vazado nos EUA pode transformar nossa visão sobre aliens

Em 2024, um drone militar MQ-9 Reaper dos Estados Unidos flagrou um encontro curioso e raro na costa do Iémen. O deputado republicano Eric Burlison mostrou essas imagens durante uma audiência na Câmara dos EUA, no dia 9 de outubro.

As imagens revelam um míssil Hellfire sendo lançado contra um objeto voador não identificado, que foi descrito como um “orbe brilhante”. Para surpresa de muitos, após o impacto, o objeto continuou em seu trajeto, sem uma explosão perceptível. Isso levantou questionamentos sobre o que realmente estava acontecendo ali.

Atualmente, o evento está em análise por especialistas para entender melhor que tipo de fenômeno foi esse. A ausência de provas sobre tecnologias que possam resistir a um ataque de míssil Hellfire gerou debates acalorados entre militares e civis.

Reações ao vídeo

As imagens causaram um verdadeiro rebuliço no Congresso Americano. O míssil, disparado por um outro drone MQ-9 Reaper, parece ter ricocheteado no ÓVNI, não causando danos significativos — algo muito incomum para uma arma desse tipo.

Testemunhas afirmam que alguns fragmentos se desprenderam do objeto, mas ele continuou voando, quase sem perder altitude ou velocidade.

Veteranos militares estão perplexos, argumentando que nenhuma tecnologia conhecida até agora poderia aguentar um impacto direto de um míssil Hellfire, que é projetado para destruir veículos blindados.

Contextualização e terminologia de fenômenos anômalos

Esse episódio faz parte de um contexto mais amplo, onde o interesse sobre Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAPs) vem crescendo. O termo UAP tem ganhado espaço, substituindo o tradicional “ÓVNI”, para descrever eventos que fogem à explicação imediata.

Diversas instituições, incluindo o Pentágono e a NASA, estão se debruçando sobre esses fenômenos para entender melhor do que se tratam. O vídeo ainda está sendo analisado de forma rigorosa, e as autoridades esperam trazer novidades até o final do ano.

Essa investigação cuidadosa pode trazer mais clareza sobre esses mistérios dos céus. Enquanto isso, o debate público e científico continua a todo vapor, na busca de resolver esse enigma fascinante.