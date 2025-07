GWM Tank 500 2025 traz Lidar e piloto semiautônomo

A Great Wall Motor (GWM) está prestes a lançar uma versão repaginada do seu SUV Tank 500, e promete impressionar com tecnologias de ponta. No dia 25 de julho, a novidade será revelada e a principal atração é um sensor lidar, que fica posicionado no teto do carro. Esse sensor é a chave para o sistema semiautônomo chamado Coffee Pilot Ultra.

Esse novo lidar, o Hesai ATX, é uma verdadeira evolução. Ele é 60% menor e 50% mais leve do que o que já foi utilizado no Wey Blue Mountain, um dos outros modelos da marca. Isso dá um toque mais discreto ao visual do SUV, sem deixar a desejar na capacidade de mapeamento do ambiente. Para quem já ficou preso em cidades com ruas apertadas, essa combinação de tecnologia e design é ótima.

Além dos avanços tecnológicos, o Tank 500 passou por uma leve atualização estética. A grade dianteira agora é trapezoidal, adornada com barras cromadas, e o logotipo da GWM na traseira é um toque a mais de sofisticação. Ah, e tem uma nova cor verde para o exterior, que deve chamar a atenção nas ruas.

Por dentro, o SUV também não decepciona. O painel com formato de T e a tela central flutuante conferem um ar moderno ao interior. Para quem gosta de conforto, o refrigerador embutido é um detalhe que faz toda a diferença. E para os passageiros dos bancos de trás, uma tela dobrável no teto promete entretenimento à vontade durante as viagens.

Em termos de espaço, o Tank 500 continua firme, mantendo as opções de 5 e 7 lugares. Com dimensões que incluem 5.078 mm de comprimento e 1.905 mm de altura, ele se posiciona como uma boa escolha para quem precisa de espaço e conforto ao mesmo tempo. Quem já viajou em família sabe como é importante ter um SUV que acomode todo mundo e ainda deixe as bagagens no porta-malas.

Quando o assunto é mecânica, parece que a GWM não está para brincadeira. O modelo deverá trazer motores híbridos plug-in, com opções Hi4-T e Hi4-Z. O motor a combustão é um turbo de 2.0 com 248 cv, que se combina com configurações elétricas. Para os amantes de tecnologia, o novo MG4 também está nessa onda de inovação.

A versão Hi4-T vai contar com um motor elétrico de 161 cv e uma bateria de até 37,1 kWh, o que proporciona uma autonomia elétrica de 110 km, seguindo o ciclo WLTC. Já o Hi4-Z é ainda mais potente, com dois motores elétricos totalizando 610 cv e uma bateria de 59,05 kWh, oferecendo um alcance de 201 km. Quem dirige em trechos urbanos com bastante trânsito sabe como essa autonomia pode ser útil.

A pré-venda do novo Tank 500 deve começar em agosto, com o lançamento previsto para o terceiro trimestre de 2025. Os preços começarão em 335 mil yuan, o que dá cerca de US$ 46.700. E se você está de olho em outros SUVs da GWM, fique atento: a marca também anunciou um supercarro híbrido V8 para rivalizar com o BYD Yangwang U9!