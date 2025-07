IEM Cologne 2025: jogadores mais jovens e mais velhos, países e equipes

O IEM Cologne 2025 teve início no dia 23 de julho, trazendo uma intensa programação de partidas que se estenderá por mais de dez dias. Este evento é uma das principais competições de Counter-Strike do mundo, reunindo as melhores equipes do cenário global. Enquanto os fãs aguardam os resultados da primeira partida da fase Play-In, temos informações interessantes sobre os jogadores que estão participando do campeonato.

### Brasil em Destaque

Assim como aconteceu no recorde de participantes do BLAST.tv Austin Major 2025, o Brasil se destaca no IEM Cologne 2025, com 11 jogadores representando o país, o que representa mais de 30% do total de competidores. Este evento conta com um total de 24 equipes, e as organizações brasileiras FURIA, MIBR e paiN Gaming estão entre os participantes, começando sua jornada na fase Play-In, que ocorrerá de 23 a 25 de julho.

### Jovens e Veteranos

O evento contará com jogadores de diversas idades, com destaque para o mais jovem, Oldřich “PR” Nový, da equipe GamerLegion, que tem apenas 17 anos e está em sua primeira temporada competitiva. Juntam-se a ele outros dois jogadores de 17 anos: Maksim “kyousuke” Lukin, da Team Falcons, e Ivan “zweih” Gogin, da Team Spirit. Esses jovens talentos esperam conquistar seus primeiros grandes troféus em Cologne.

Do outro lado, estão os jogadores mais experientes. O dinamarquês Marco “Snappi” Pfeiffer, de 35 anos e capitão da equipe Ninjas in Pyjamas, busca seu maior título desde a conquista da Intel Extreme Masters Dallas 2023. Outro destaque na mesma faixa etária é Finn “Karrigan” Andersen, da FaZe Clan, que também tem 35 anos e quer ampliar sua coleção de troféus. Gabriel “FalleN” Toledo, um ícone brasileiro e líder da FURIA, age como um mentor, aos 34 anos, na busca por novas conquistas.

Em termos de idade média, os jogadores do IEM Cologne têm cerca de 23,9 anos. A equipe com a média mais baixa é a MongolZ, com 20,6 anos, enquanto a FaZe Clan é a mais velha, com média de 28 anos. A presença de Håvard “rain” Nygaard, que também está na casa dos 30, contribui para essa média elevada.

### Expectativas do Evento

A expectativa é alta para saber quais equipes e jogadores se destacarão no IEM Cologne 2025. O torneio acontece no Lanxess Arena, em Colônia, e tem um prêmio total de $1,25 milhão, sendo $400 mil destinados à equipe campeã.

Os seguidores do cenário de esports poderão acompanhar as partidas com cobertura detalhada, incluindo tendências de audiência e análises dos jogos. Informações sobre o cronograma, equipes participantes e canais de transmissão também estarão disponíveis para o público que deseja acompanhar a competição.