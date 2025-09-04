Mundo Automotivo

GWM Tank 300 na Argentina tem garantia de 1 mi de km

Na Argentina, GWM Tank 300 tem garantia de 1 mi de km, ou 10 anos

O Grupo Antelo acaba de lançar na Argentina o GWM Tank 300, um modelo todo-terreno que promete conquistar o coração dos apaixonados por aventura. Fabricado na China, esse SUV está entrando no mercado argentino com uma oferta de garantia que deixa qualquer um impressionado: um milhão de quilômetros! Isso mesmo, é garantia para motor e transmissão, com um limite de dez anos, o que acontecer primeiro.

Além disso, os outros componentes do carro também têm uma garantia robusta de seis anos ou 200 mil quilômetros. Para efeito de comparação, a maioria dos carros por lá costuma vir com uma garantia de três anos ou 100 mil quilômetros. Lembrando que a Toyota já tinha se destacado ao oferecer uma garantia de 10 anos para seus modelos, um passo que também está valendo aqui no Brasil.

O design do GWM Tank 300 tem aquele visual clássico e robusto que sempre chama a atenção, fazendo dele um competidor forte contra rivais conhecidos como o Jeep Wrangler e o Ford Bronco. Enquanto o Bronco vem com motor V6, o Tank 300 traz sob o capô um motor 2.0 turbo, capaz de entregar 210 cv e 38,7 kgfm de torque. Ele tem uma transmissão automática de oito marchas e tração nas quatro rodas, além de uma caixa de redução e bloqueios de diferencial, características que são bem-vindas para quem gosta de enfrentar trilhas desafiadoras.

Recentemente, a GWM Argentina liberou as especificações completas do modelo para o mercado argentino, e os fãs já estão ansiosos por detalhes de preços e estratégias comerciais, que devem ser revelados em breve.

Agora, se você está aqui no Brasil, o que chama atenção é que o GWM Tank 300 por aqui vem com uma configuração bem diferente. Ele traz um sistema híbrido que combina um motor 2.0 turbo a gasolina com um motor elétrico, garantindo um total de 393 cv e 76,4 kgfm de torque. Esse modelo também é equipado com uma transmissão automática de nove marchas, o que promete uma experiência de condução bastante interessante.

A parte elétrica oferece uma bateria de 37,1 kWh, que fica posicionada entre a carroceria e o chassi, acima do diferencial traseiro, algo que pode impactar um pouco o espaço do porta-malas. No entanto, com um preço a partir de R$ 339 mil, ele promete ser uma boa opção para quem busca tecnologia e desempenho.

Assim, com todas essas novidades e uma proposta arrojada tanto na Argentina quanto no Brasil, o GWM Tank 300 é definitivamente um modelo para se ficar de olho. Afinal, quem não gosta de um pouco de adrenalina na estrada, não é?

