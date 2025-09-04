Globo apresenta novos roteiristas para renovar a teledramaturgia

A Globo anunciou os nove novos roteiristas que vão participar do programa CRIA em 2025, uma iniciativa que visa descobrir e formar novas vozes para a teledramaturgia. As atividades começam na quinta-feira, 4 de setembro, nos Estúdios Globo. O grupo selecionado é composto por profissionais com experiências variadas, incluindo alguns que já têm reconhecimento por trabalhos anteriores.

Os nomes escolhidos são Aline Garbati, Claudia Lage, Fabrício Santiago, Flavia Bessone, Laura Rissin, Mariana Torres, Paula Amaral, Paula Richard e Sérgio Goldenberg. Entre eles, há várias trajetórias de destaque. Por exemplo:

– Claudia Lage coautoriou a novela “Lado a Lado”, que venceu o Emmy Internacional em 2013.

– Paula Amaral foi responsável por temporadas de “Malhação” e coassinou “Verão 90”.

– Paula Richard se destacou como autora na Record, criando tramas bíblicas como “O Rico e Lázaro” e “Jesus”.

– Sérgio Goldenberg, com extensa carreira em séries e novelas, retorna para uma nova fase profissional.

### Como funciona o CRIA

O CRIA funciona como um laboratório, onde os roteiristas passam meses em oficinas e mentorias com escritores consagrados. O objetivo é preparar os participantes para que, ao final do programa, consigam elaborar sinopses de novelas para as faixas das 18h e 19h, além de desenvolver projetos originais para o Globoplay.

Desde que foi criado em 2021, o programa surgiu como uma resposta a um desafio da Globo: a diminuição do número de autores capacitados para escrever novelas de forma completa. Com a crescente demanda por conteúdos longos, especialmente devido ao crescimento da plataforma Globoplay, a necessidade de formar novos criadores tornou-se ainda mais urgente.

Em 2024, a seleção anterior não gerou muitos resultados em termos de sinopses para aprovação. Por isso, a emissora está apostando mais nas perspectivas da turma de 2025, que une talentos da própria casa com profissionais que vêm de outras experiências. A proposta é equilibrar a tradição com a inovação, mantendo o legado da teledramaturgia brasileira enquanto abre espaço para novas vozes.

### Foco na formação de talentos

Esse projeto reforça a estratégia da Globo de investir na formação de novos talentos e de valorizar aqueles que já têm um histórico profissional consolidado. A emissora acredita que a teledramaturgia é um dos grandes patrimônios da TV nacional e, para continuar relevante, é fundamental incentivar novas gerações de autores.