GWM Poer P30 é lançado a R$ 220 mil para competir com Hilux e Ranger

A GWM Poer P30 acaba de desembarcar no Brasil, prometendo agitar o competitivo mercado das picapes médias a diesel. Com preços que fazem o bolso sorrir e uma lista recheada de recursos tecnológicos, essa caminhonete vem para bater de frente com clássicos como a Toyota Hilux, Ford Ranger, Fiat Titano, Nissan Frontier e Chevrolet S10. Para quem está de olho, as versões disponíveis são a Trail e a Exclusive, e já tem reajustes de preço programados para 20 de setembro.

No visual, a Poer P30 se destaca por sua robustez. A frente é marcada por uma grade ampla e os faróis Full LED não só iluminam como também possuem setas dinâmicas, dando um toque moderno e imponente. A versão Trail apresenta um acabamento em cinza, enquanto a Exclusive traz detalhes cromados. Dentro, o que você encontra é um acabamento que lembra mais um SUV, com materiais agradáveis ao toque e bancos que, na versão topo de linha, são elétricos, ventilados e aquecidos.

Falando em dimensões, essa picape é grande de verdade. Com 5,41 m de comprimento, 2,11 m de largura e 1,88 m de altura, ela se posiciona como uma das maiores do segmento. A caçamba é generosa, com 1.248 litros de volume e uma capacidade de carga que varia de 1.018 kg na Trail até 1.010 kg na Exclusive. Um detalhe prático: a tampa da caçamba vem com amortecedores e possui travamento elétrico, facilitando o uso diário, além de poder rebocar até 3.100 kg.

Sob o capô, todas as versões vêm com um motor 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e 48,9 kgfm de torque a partir de 1.500 rpm. O câmbio automático de 9 marchas e a tração 4×4 (com modos 2H, 4H e 4L) garantem que essa picape enfrente qualquer desafio, seja na cidade ou fora dela. Para quem gosta de off-road, a estrutura de chassi de longarina é ideal para aguentar o tranco.

Em termos de consumo, os números são equilibrados: 9,5 km/l na cidade e 10,6 km/l na estrada, segundo o Inmetro. Com um tanque de 78 litros, você pode rodar até 820 km em uma viagem. E para quem se preocupa com o meio ambiente, a picape conta com um reservatório de 15 litros de ARLA 32, que ajuda a reduzir emissões.

Quando olhamos para os preços, a Poer P30 tenta conquistar o consumidor. A versão Trail tem preço inicial de R$ 220 mil, enquanto as rivais como Hilux, Ranger e S10 estão acima de R$ 280 mil. Isso faz dela a picape automática mais barata do segmento, um atrativo e tanto para quem busca custo-benefício.

A lista de equipamentos é outro ponto forte. Desde a versão de entrada, a Poer traz um painel digital de 10,25”, uma central multimídia de 14,6”, câmera 360°, carregador sem fio de 50W, bancos em couro ecológico, ar-condicionado digital e quatro airbags. Na Exclusive, a coisa só melhora com assistentes de condução, bancos de couro legítimo, seis airbags e itens de segurança que incluem detecção de ponto cego e frenagem automática.

Combinando um design moderno, bom espaço interno e tecnologia de ponta, a GWM Poer P30 chega prometendo ser uma opção sólida para quem busca uma picape completa, sem estourar o orçamento. Apesar de não ter o mesmo poder que algumas rivais, sua proposta de valor, aliada à incrível garantia de 10 anos, pode ser o que faz a diferença na hora da escolha.