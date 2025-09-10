Notícias

De faxineiro a empresário: a trajetória do pai de Endrick

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
2 minutos lidos
Pai de Endrick, Empresário, Futebol
Pai de Endrick, Douglas Ramos, se inicia antes do início da apresentação do brasileiro no Real Madrid — Foto: Reprodução/Real Madrid TV

O sonho de Douglas Ramos começou de uma forma inesperada, em um posto de gasolina, pouco antes de viajar para a Espanha. Ele queria acompanhar o filho, Endrick, que estava prestes a se juntar ao Real Madrid. Pouco tempo antes, Douglas tinha deixado seu trabalho como faxineiro no Palmeiras. Em um café com o amigo e empresário Adriano Ribeiro, a conversa tomou um rumo inesperado e, de repente, uma nova parceria surgiu.

“Ali começou o sonho que eu tinha desde moleque, porque tentei ser jogador e nunca consegui”, compartilhou Douglas. Essa ideia de trabalhar com esportes, que havia sido deixada de lado, voltou à vida dele de uma forma surpreendente.

Da faxina à gestão de atletas

Hoje, aos 39 anos, Douglas encontrou uma nova vocação. Ele se tornou empresário e gestor de carreiras, se auto denominando “realizador de sonhos no futebol”. Desde 2023, ele é sócio na Dream Soccer Agency (DSA), uma empresa certificada pela FIFA que gerencia 51 atletas em clubes brasileiros, incluindo algumas equipes da Série A.

“Eu gosto de mostrar o que acontece dentro da minha casa, o que vivi e o que experienciei com o Endrick, e dar esse exemplo para os outros”, explicou.

Novas promessas em destaque

Entre os jovens talentos que estão sob a orientação da DSA, destacam-se nomes como Dudu, do Palmeiras, de 15 anos, Enrico, do Flamengo, de 16, e Pablo, do Internacional, de 18. Esse último, inclusive, estreou como profissional em 2024 e recebeu bons elogios do técnico Roger Machado.

Douglas tem um papel ativo em captar novos atletas e, mais importante, acompanhar de perto as famílias e os jogadores. Ele orienta sobre desafios, novas oportunidades e o que esperar para o futuro, tanto no Brasil quanto fora dele. A vivência com Endrick guia seu trabalho, e Douglas busca oferecer aos jovens o que gostaria de ter recebido lá atrás.

“É ser um livro aberto para os pais. Um empresário me disse que preciso estar por dentro de tudo para evitar que oportunistas se aproximem”, comentou ele.

Entre Espanha e Brasil

Com a transferência de Endrick para o Real Madrid em 2024, Douglas se mudou para a Espanha, mas não esqueceu suas raízes. Ele fez questão de voltar ao Brasil sempre que pode para acompanhar o progresso dos jovens da DSA. Um exemplo foi sua visita ao Rio de Janeiro, onde se encontrou com a família de Enrico.

No Palmeiras, todos estão de olho em Dudu. O garoto, que recentemente chamou a atenção em um vídeo viral driblando adversários do Santos, é visto como uma grande promessa para o futuro. Douglas comentou sobre a dedicação da família de Dudu, que o apoia em seus treinos e estudos, como aulas de inglês e espanhol.

De pai a gestor de atletas

Essa nova fase trouxe uma credibilidade significativa para a DSA. O número de atletas atendidos pela agência dobrou em apenas dois anos. Douglas menciona que está vivendo um “déjà-vu”, repetindo a trajetória que construiu com Endrick, mas agora com novas responsabilidades.

“Futebol é um sonho que eu carrego há muito tempo. As pessoas não vão me conhecer apenas como pai do Endrick, mas como Douglas, empresário e gestor de atletas”, finalizou ele, mostrando a determinação que levou ele até aqui.

Foto de Diego Marques

Diego Marques

