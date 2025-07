GWM Poer e Haval H9 estão disponíveis no Brasil em setembro

O GWM Haval H9 e a picape Poer P30 estão prestes a desembarcar por aqui em setembro. A GWM confirmou que ambos já serão fabricados no Brasil. É bem legal ver que já estão aparecendo no site oficial da marca! Embora as informações ainda sejam limitadas, a expectativa tá alta.

A GWM traz uma novidade interessante, lançando esses modelos com um motor 2.4 turbodiesel, câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Esse conjunto já faz sucesso na Ásia e na Oceania, entregando 186 cv e 48,9 kgfm de torque. Claro que os números podem variar para o nosso mercado, mas a promessa é boa. Enquanto isso, a concorrência, como a BYD com seus híbridos, ainda luta para encontrar seu espaço nas preferências do brasileiro.

Haval H9

Esse SUV chegou para desafiar o Toyota SW4, e não é para menos! Com 5,07 metros de comprimento, 1,98 m de largura e um entre-eixos de 2,85 m, ele é espaçoso de verdade. O interior acomoda até sete pessoas e traz um bom pacote tecnológico. Tem até quadro de instrumentos digital, central multimídia de 15 polegadas e recursos como controle de cruzeiro adaptativo e frenagem automática. Perfeito para quem enfrenta muito trânsito ou faz longas viagens, não é?

Poer P30

Se você ama picapes, a Poer P30 é uma disputa direta com a famosa Hilux. Ela tem 5,41 metros de comprimento, e seu entre-eixos de 3,23 metros é maior do que o da concorrente. A caçamba tem uma capacidade impressionante de 1.050 kg — é bastante espaço para sua carga! Além disso, a altura livre do solo é de 22,7 cm, garantindo que ela passe por terrenos mais acidentados com facilidade. O sistema de tração 4×4 com bloqueio dos diferenciais dianteiro e traseiro parece fazer dela uma boa opção para quem gosta de aventuras fora de estrada.

Produção nacional

A unidade da GWM em Iracemápolis, São Paulo, vai abrigar uma linha exclusiva para a produção de modelos com carroceria sobre chassi, como a Poer e o H9. O Haval H6, um SUV híbrido, será o primeiro modelo a sair da linha de montagem. É um passo importante para a marca e também para o mercado automotivo nacional, trazendo mais diversidade e opções para nós, apaixonados por carros.