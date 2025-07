Ações para acompanhar hoje: Usiminas, Multiplan, Petrobras e mais

Na sexta-feira, 25 de agosto, diversos resultados financeiros e decisões importantes foram divulgados por várias empresas brasileiras.

A Multiplan, que administra shoppings, apresentou um lucro líquido de R$ 264,4 milhões no segundo trimestre de 2023, representando uma queda de 6,2% em relação ao mesmo período do ano anterior. Entretanto, o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) atingiu R$ 460,1 milhões, mostrando um crescimento de 18,1%. Apesar disso, a margem Ebitda diminuiu, passando de 72,2% para 66,3%.

A siderúrgica Usiminas também divulgou seus resultados, mas os dados específicos não foram mencionados.

A companhia aérea Azul recebeu recentemente a aprovação da Justiça dos Estados Unidos para um financiamento de US$ 1,6 bilhão na modalidade “devedor em posse” (DIP). Esse financiamento é crucial para a empresa, que se encontra em recuperação judicial naquele país.

A Petrobras aproveitou a ocasião para solicitar seu ingresso como terceiro interessado na análise do acordo que envolve a possível compra de ações da NSP, uma subsidiária da Novonor, pelo empresário Nelson Tanure.

A Raízen, que atua no setor de energia e biocombustíveis, informou que a moagem de cana-de-açúcar no primeiro trimestre da safra 2025/2026 foi de 24,5 milhões de toneladas, comparada a 30,9 milhões no mesmo período da safra anterior.

Em um movimento de reestruturação, a Yduqs anunciou a nomeação de seu atual diretor financeiro, Rossano Marques, como novo CEO, substituindo Eduardo Parente, que assumirá um cargo no conselho de administração.

A Telefônica Brasil, responsável pela Vivo, decidiu cancelar 34,7 milhões de ações ordinárias, que representam 1,07% do total de seu capital social. Essas ações foram adquiridas por meio de um programa de recompra. O capital social da empresa ficará agora dividido em 3,226 bilhões de ações ordinárias.

Por fim, o Carrefour informou que está em negociações para vender sua operação deficitária na Itália ao NewPrinces Group, parte de uma estratégia que a companhia iniciou no início do ano para reavaliar seus ativos. Além disso, a rede apresentou um aumento em sua receita no segundo trimestre.

Essas atualizações refletem os movimentos estratégicos e os resultados do setor corporativo brasileiro em um momento de recuperação econômica.