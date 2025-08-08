GWM Ora 03 tem nova versão com 315 km de autonomia e preço de R$ 169 mil

A GWM trouxe uma novidade que promete agitar o mercado de elétricos no Brasil: o hatch ORA 03, agora na versão BEV58. Com apenas 1.000 unidades disponíveis, essa nova opção vem equipada com uma bateria maior de 58 kWh, que garante até 420 km de autonomia no padrão europeu WLTP. Para quem roda muito na cidade ou em viagens, essa autonomia é um super atrativo.

O motor continua com 171 cavalos, oferecendo uma experiência de condução bem interessante. Você pode escolher entre modos de direção – confortável, normal ou esportivo – dependendo de como quer aproveitar a viagem. Um toque especial é o teto solar panorâmico e os retrovisores pintados de preto, que dão um visual ousado e estiloso. Por dentro, o ambiente escuro traz sofisticação, e a presença de itens tecnológicos como carregador por indução e espelho que escurece automaticamente é um bônus que atende bem ao dia a dia.

Quando o assunto é segurança, a GWM não deixou a desejar. O modelo vem com sete airbags e uma câmera de 360 graus, perfeita para aquelas manobras em espaços apertados. Tem ainda um alerta de ponto cego e um sistema de frenagem automática que ajuda a evitar colisões com pedestres e ciclistas. Para quem costuma pegar estrada, saber que o carro ajuda a manter a faixa é um alívio.

O preço para esse modelo é de R$ 169 mil, mas a GWM ainda oferece algumas condições bem atraentes. Você pode optar por financiar com juros zero, aproveitar um seguro gratuito ou até receber até R$ 10 mil de desconto na troca do carro usado. Além disso, a marca ajustou os preços das outras versões do ORA 03, deixando a família toda mais competitiva.

Essa nova versão do ORA 03 está chamando atenção, principalmente para quem busca um elétrico com boas características e um preço que se encaixa no bolso. A GWM parece realmente atenta e disposta a conquistar o público brasileiro, com um carro que combina tecnologia, segurança e economia.