Rompimento para 4 mil dólares pode estar próximo?

Ethereum apresentou uma alta de quase 3% nas últimas 24 horas, reduzindo sua perda semanal para apenas 3,5%. O preço da criptomoeda se aproxima novamente do patamar psicológico de US$ 4 mil, e tanto as análises técnicas quanto os dados de rede (on-chain) indicam que uma quebra desse nível pode estar próxima.

Um dos principais sinais dessa movimentação está na atividade dos investidores de curto prazo. As carteiras que mantêm Ethereum entre 1 e 3 meses, normalmente associadas à acumulação, mostram um crescimento significativo. De acordo com dados recentes, a porcentagem desses endereços subiu de 9,57% para 11,93% em menos de um mês, indicando um aumento na intenção de compra.

Esses investidores costumam atuar em momentos de consolidação no mercado e podem ser fundamentais para impulsionar preços. A métrica conhecida como HODL Waves, que analisa o tempo que o Ethereum é mantido nas carteiras, mostra que a faixa de 1 a 3 meses é crucial para identificar a acumulação durante períodos de mudança.

Além disso, outra métrica importante para entender o comportamento do mercado é o Spent Output Profit Ratio (SOPR). Essa ferramenta mede se as moedas vendidas estão gerando lucro. Atualmente, o SOPR está em queda, mesmo com a ligeira alta no preço do Ethereum. Essa situação indica que a realização de lucros pelos vendedores está diminuindo, o que sugere uma confiança crescente por parte dos investidores de que os preços continuarão a subir.

Os dados do modelo Global In/Out of the Money indicam que a resistência em torno do preço atual de US$ 3.720 é baixa. Apenas 11,95 milhões de endereços estão um pouco acima deste preço, o que sugere que há menos vendedores na posição de negociar nesse nível. Isso diminui a probabilidade de uma resistência forte até o próximo patamar de US$ 3.937.

Esse nível de US$ 3.937 é considerado crítico, pois no passado o Ethereum enfrentou dificuldades para ultrapassar a marca de US$ 4.100 em várias ocasiões. No entanto, vale ressaltar que, desde junho, o preço do Ethereum se estabilizou acima dos US$ 3.300, tornando a superação do patamar de US$ 4 mil cada vez mais relevante.

Caso o Ethereum consiga superar consistentemente os US$ 3.937, as chances de que atinja os US$ 4 mil aumentarão. Por outro lado, um aumento na pressão de venda, especialmente se os investidores de curto prazo começarem a vender, poderá levar o preço a um nível chave de US$ 3.335. Uma queda abaixo desse valor poderia indicar uma tendência de baixa e invalidar a expectativa de alta.

Em resumo, o mercado está em um momento de expectativa, com sinais de acumulação fortalecendo a possibilidade de uma nova alta no preço do Ethereum.