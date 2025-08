GWM lança SUV híbrido com design inspirado no Tank 300

A Haval, que faz parte da chinesa Great Wall Motor (GWM), acaba de lançar na China a nova linha 2025 do Menglong Hi4. Esse SUV híbrido plug-in é de tamanho médio e já está chamando a atenção de quem curte um design robusto e quadradão. Para quem já deu uma olhada no Tank 300, que também é da GWM, vai notar uma semelhança no visual. Mas cada um tem sua missão: enquanto o Tank 300 tem um foco em off-road pesado, o Menglong é mais voltado para o uso urbano misturado com aventuras mais leves fora de estrada.

A nova cara do Menglong 2025 traz uma frente que lembra o modelo a combustão, com uma grade imponente e faróis quadrados bem interessantes. O para-choque, mais robusto, e a carroceria em formato de “caixa” dão ainda mais destaque ao seu visual aventureiro. Detalhes como o estepe externo na tampa traseira e um bagageiro de teto completam tudo.

Com dimensões de 4,80 metros de comprimento, 1,95 m de largura e 1,84 m de altura, o Menglong se aproxima das proporções do Tank 300, mas tem uma proposta mais familiar. As lanternas traseiras foram redesenhadas em uma peça única, seguindo o estilo dos faróis dianteiros, o que dá um ar moderno ao modelo.

Agora, quanto ao interior, a nova geração vem cheia de novidades. O volante ganhou um design de dois raios, e há um câmbio do tipo “coluna” que libera espaço no console central. O sistema multimídia flutuante traz o Coffee OS, que promete uma visão panorâmica em 540°. Quem gosta de tecnologia vai curtir o painel de instrumentos digital com gráficos em 3D e a praticidade das tomadas de 220V no porta-malas para dar aquele gás no celular ou na refrigerante.

O coração do Menglong 2025 é um motor 1.5 turbo a gasolina, entregando 156 cv, combinado a um sistema híbrido plug-in Hi4. Esse detalhe é bacana, pois ele ainda conta com tração integral inteligente e uma bateria de íons de lítio da Honeycomb Energy, embora a GWM ainda não tenha divulgado informações sobre autonomia elétrica ou consumo.

Por enquanto, não há previsão de quando esse SUV vai chegar ao Brasil. A GWM já tem aqui o Haval H6, outro híbrido que fez sucesso, e vários modelos da linha Tank e Ora. Considerando o porte e o estilo do Menglong, poderia ser uma alternativa interessante para quem busca algo mais urbano comparado ao Tank 300 híbrido, mas com aquele charme aventureiro que nós, amantes de SUVs, adoramos.

Haval Menglong Hi4 2025 vs. Tank 300 Hi4T

| Característica | Haval Menglong Hi4 2025 | Tank 300 Hi4T |

|————————-|—————————————————————–|—————————————-|

| Linha | Haval (SUVs urbanos e aventureiros) | Tank (off-roads puros da GWM) |

| Plataforma | SUV médio monobloco, foco misto (cidade + off-road leve) | Chassi sobre longarinas, vocação off-road pesada |

| Comprimento | 4,80 m | 4,76 m |

| Entre-eixos | 2,74 m | 2,75 m |

| Motorização | 1.5T a gasolina (156 cv) + sistema híbrido plug-in Hi4, tração integral | 2.0T a gasolina + sistema híbrido plug-in (394 cv combinados), torque de 750 Nm |

| Bateria | Íons de lítio (NCM) – capacidade não divulgada | Íons de lítio NMC de 37,1 kWh |

| Autonomia elétrica | Não divulgada | 75 km (INMETRO) / 106 km (WLTP) |

| Tração | Integral inteligente Hi4 | 4×4 com opção 2H / 4H / 4L e 3 bloqueios de diferencial |

| Recursos off-road | Caixa de rodas alargada, estepe externo, modos eletrônicos de tração | Tank Turn, Chassis Transparente, ATS com 9 modos de condução, assistentes de cruzeiro off-road |

| Proposta | SUV familiar robusto com apelo aventureiro | Off-road raiz com alto nível de conforto e tecnologia |

Cada modelo tem suas particularidades e propostas, mas um tira a dúvida de muita gente: qual será que se sai melhor nas estradas e nas trilhas?