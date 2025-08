Por que as segundas-feiras são tão impopulares? A ciência responde

A chegada da segunda-feira nem sempre é vista com bons olhos. Para muita gente, esse dia representa o reinício de uma rotina desgastante e até uma certa angústia. Sentir raiva desse dia tão famoso é mais comum do que se imagina e pode variar conforme o trabalho ou a idade das pessoas. O que é certo é que, além do desgaste emocional, o corpo também sente os efeitos.

A boa notícia é que existem maneiras simples de suavizar esse impacto e até de melhorar o desempenho ao longo da semana. Vamos dar uma olhada em algumas práticas que podem ajudar.

Os efeitos desse dia no corpo

Uma pesquisa recente mostra que muitas pessoas enfrentam um tipo de ansiedade ligado às segundas-feiras. Essa sensação começa a se manifestar já no domingo à noite, à medida que nos preparamos para voltar ao trabalho ou aos estudos. Esse medo do que está por vir pode ser bem angustiante.

Outro ponto importante é a influência das telas. O uso excessivo do celular e do computador intensifica esse sentimento negativo. Por isso, é essencial reservar um tempinho para ficar longe dos dispositivos digitais e aproveitar o ar livre. Além disso, como costumamos passar o final de semana, o que comemos e até a qualidade do sono afetam diretamente como nosso corpo reage na segunda-feira.

Com a volta à rotina, o corpo precisa se adaptar rapidamente e isso pode gerar ansiedade e cansaço. Essa resposta física é causada por mudanças hormonais que sinalizam estresse, com a produção de adrenalina e cortisol. Esses hormônios aumentam a tensão e dificultam a concentração.

Quando o despertador toca na tão temida segunda-feira, nosso organismo entra em modo alerta, ativando o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, que está relacionado ao estresse. Essa reação não afeta só a mente, mas também a respiração e o coração, deixando as pessoas mais tensas.

Para fazer a segunda-feira fluir melhor, uma dica é se organizar na noite anterior, preparando algumas coisas. Além disso, incluir exercícios na rotina, como caminhada, ginástica, pilates ou yoga, pode ser um grande diferencial. Essas atividades ajudam a aumentar a disposição e a melhorar a produtividade ao longo do dia. Com um pequeno esforço, é possível transformar a segunda-feira em um dia mais leve e menos estressante.