GWM lança supercarro híbrido V8 para competir com BYD Yangwang U9

A Great Wall Motor (GWM) está dando um passo ousado e divulgou a primeira imagem do seu supercarro, uma estreia no mundo dos veículos de alto desempenho. Durante a celebração dos 35 anos da montadora, o presidente Wei Jianjun apresentou a imagem do modelo, que ainda estava coberto por uma capa preta. Mas, mesmo assim, dá pra ver as linhas agressivas do carro, com um capô baixo e para-lamas largos, além das entradas de ar que ficam na traseira, indicando que o motor vai lá atrás.

Esse supercarro vai ser todo equipado com um sistema híbrido plug-in, juntando um motor elétrico a um V8 de 4.0 litros que a própria GWM desenvolveu. Esse motor foi revelado no Salão do Automóvel de Xangai, e é uma das apostas da GWM para conquistar os apaixonados por performance e tecnologia.

### Concorrência de Peso

Preparando-se para entrar em um mercado competitivo, o novo modelo da GWM vai enfrentar diretamente o Yangwang U9 da BYD. O U9 já chegou com força total, trazendo quatro motores elétricos e impressionantes 1.287 hp, com 160 unidades vendidas desde seu lançamento em setembro de 2024. E o preço, que começa em 1,68 milhão de yuan (cerca de US$ 234 mil), deixa claro que a GWM tem um desafio e tanto pela frente. Além disso, a BYD está planejando expandir sua marca de luxo para a Europa, aumentando ainda mais a concorrência.

### Um Projeto Ambicioso

A GWM está há cinco anos desenvolvendo esse supercarro, e o diretor de tecnologia, Wu Huixiao, não esconde o entusiasmo ao afirmar que o objetivo é criar um carro emocionante de dirigir, capaz de competir com marcas renomadas como a Ferrari. Ele lançou até um desafio, dizendo que o modelo da GWM será ainda melhor que a SF90. Para quem dirige, essa disputa é uma boa notícia; quanto mais competição, melhores as opções no mercado!

As especulações sobre esse projeto começaram lá em 2021, e só em janeiro de 2025 a GWM confirmou o início do desenvolvimento da nova marca de luxo, registrada sob o nome de “Zixin Qiche”, que significa “Carro de Confiança”. Esse nome sugere uma entrada confiante no mercado chinês.

### Preço e Design Marcantes

Com o preço previsto acima de 1 milhão de yuan (ou cerca de US$ 140 mil), esse supercarro visa trazer um sopro de inovação em um segmento já dominado por jogadores de peso como a BYD. A imagem que foi divulgada mostra um carro imponente, com características típicas de supercarros e uma aerodinâmica trabalhada, além de motorização traseira. Enquanto isso, a BYD já bateu a marca de 60 mil veículos entregues na Austrália, consolidando sua presença no mercado global.

### Uma Nova Era para a GWM

Entrar nesse mercado é um grande passo para a GWM, que sempre foi mais conhecida pela produção de picapes e SUVs, como os modelos Haval, Wey, Tank e Ora. Até agora, a montadora nunca havia se aventurado na seara dos esportivos de luxo. Mas quem sabe isso vai mudar! Além desse supercarro, eles também estão lançando outros modelos, como o Haval Big Dog 2026, que chega na China com um visual renovado e tecnologia atualizada.

A GWM, que começou sua trajetória em 1984 na cidade de Baoding, cresceu de uma fabricante local para uma das grandes montadoras da China. Com esse supercarro, a empresa não busca apenas expandir seu portfólio, mas também mostrar ao mundo o que a indústria automotiva chinesa tem de melhor para oferecer. É sempre bom ver novos players tentando levar a experiência de dirigir a outro nível, não é mesmo?