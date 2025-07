Buick Electra L7 tem autonomia de 1.400 km na China

A Buick acaba de apresentar o Electra L7 EREV, um sedan elétrico com autonomia estendida que promete abrir novos horizontes na pilotagem elétrica. Com lançamento previsto na China nos próximos meses, esse modelo chama a atenção não só pela tecnologia, mas também pela impressionante autonomia total de até 1.400 km. Desse total, dá para rodar até 302 km apenas no modo elétrico. E se você curte aceleração, prepare-se: ele vai de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos!

Esse carro faz parte da nova linha eletrificada da Buick, que foi lançada na China em abril deste ano. A montadora já planeja, a partir de 2025, vender somente veículos de nova energia por lá. Se você já passou pela experiência de dirigir um carro moderno em estrada, sabe que esses números de autonomia fazem toda a diferença nas viagens longas.

Desempenho e Tecnologia

O Electra L7 combina um motor a combustão 1.5 turbo, que entrega 154 cv, com dois motores elétricos — um na frente com 164 cv e outro atrás, mais potente, com 338 cv. Para otimizar o consumo, ele conta com uma bateria de LFP de 40,2 kWh, que promete fazer você gastar apenas 0,5 litro de combustível a cada 100 km. Além disso, chega a uma velocidade máxima de 200 km/h. Para quem aproveita um dia de passeio em rodovias, esses dados são essencialmente atrativos.

Sobre a tecnologia, este sedan não deixou nada a desejar. O Electra L7 é o primeiro da sua categoria a usar o chip Qualcomm Snapdragon 8775P, que controla todo o sistema do painel. E para aumentar a segurança na direção, vem equipado com o sistema de assistência à condução Momenta nível 2, que traz um sensor lidar no teto e quatro radares na parte de frente. Quem já pegou um trânsito caótico sabe o quanto essas tecnologias podem ajudar.

Design Moderno e Confortável

No visual, o Electra L7 exibe uma silhueta fastback que é um verdadeiro show à parte. Com maçanetas embutidas, uma traseira estilizada em “cauda de pato”, lanternas conectadas e acabamentos cromados, você não vai passar despercebido nas ruas com ele. As rodas vêm calçadas com pneus 235/50 R19, e o vidro traseiro escurecido só adiciona modernidade ao modelo. Se você curte um bom design, esse carro certamente vai chamar sua atenção.

Dimensões e Bateria de Alta Performance

Quando falamos em espaço, o Electra L7 é generoso. Com 5,03 metros de comprimento, 1,95 m de largura, 1,50 m de altura e um entre-eixos de 3 metros, há amplo espaço interno e conforto para todos os ocupantes. O peso varia entre 2.105 e 2.140 kg — o que é bastante para um sedan, mas compreensível pela quantidade de tecnologia embutida.

E não podemos esquecer da bateria que, com uma arquitetura de 900V, permite recarregar incríveis 350 km de autonomia em apenas 10 minutos. Para viagens longas, essas informações são cruciais e fazem toda a diferença na hora de planejar sua rota.

Esse é só um gostinho do que o Electra L7 tem a oferecer, e estamos ansiosos para ver como ele vai se desviar pelas ruas do Brasil!