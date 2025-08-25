GWM lança minivan híbrida com 172 km de autonomia elétrica

A Great Wall Motor (GWM) está chegando com uma novidade que promete agitar o mercado: a minivan híbrida plug-in Wey Gaoshan 7. A apresentação oficial acontecerá no Salão de Chengdu, na China, no dia 29 de agosto. Quem estiver interessado já pode começar a se preparar, pois as pré-vendas começam no dia 10 de setembro. Essa belezura foi pensada para quem busca espaço, conforto e aquela pitada de tecnologia no dia a dia.

Olha o design! A Gaoshan 7 tem uma grade cromada em cascata, faróis perfeitamente integrados e um visual que mistura modernidade com sofisticação. Para quem curte inovação, o teto equipado com sensor LiDAR é um grande destaque. Com esse sistema, conhecido como Coffee Pilot Ultra, você terá várias funções de assistência ao dirigir, como navegação inteligente e até ajuda no estacionamento. E não se esqueça: ela tem 5,05 m de comprimento e um entre-eixos generoso de 3,08 m, perfeito para acomodar toda a família!

Ao entrar, a primeira impressão é de um interior luxuoso. A Gaoshan 7 vem equipada com duas telas de 15,6 polegadas em 2.5K, um painel digital de 12,3 polegadas e um head-up display de 26 polegadas. Essa configuração não é só visual; ela é prática para facilitar a vida de quem dirige! São sete lugares na configuração 2+2+3, e as poltronas da segunda fileira têm até ajustes elétricos, ventilação, aquecimento e, para quem ama um mimos, a função de massagem.

Sobre a motorização, essa minivan não decepciona. O sistema híbrido Hi4 Performance Edition combina um motor 1.5 turbo a gasolina com uma transmissão DHT de 4 marchas e dois motores elétricos. O resultado são 452 cv de potência e um torque de impressionantes 644 Nm, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,7 segundos. E se você é daqueles que se preocupa com a autonomia, a bateria de 44,28 kWh garante 172 km de rodagem elétrica no ciclo WLTC. Praticamente uma opção ideal para aqueles dias em que a gente só precisa sair para o mercado ou levar as crianças na escola!

Ainda não temos os preços exatos da Gaoshan 7, mas os modelos da linha superior já estão cotados. O Gaoshan 8 custa a partir de 329.800 yuans, o que dá cerca de R$ 250.600, e o Gaoshan 9 está na faixa de 379.800 yuans, ou cerca de R$ 288.600. A GWM quer competir no segmento de MPVs de luxo eletrificados, e pelo que estamos vendo, pode dar trabalho para a concorrência.

Por aqui no Brasil, a GWM está expandindo seus horizontes com a nova fábrica em Iracemápolis, inaugurada em agosto de 2025. O local vai produzir modelos como o Haval H6, Haval H9 e a picape Poer P30, com uma capacidade inicial de 50 mil veículos por ano. São esperados mais de 2 mil empregos com esse novo centro, que também terá uma área dedicada à pesquisa e desenvolvimento focada em eletrificação.

E aí, já conseguiu imaginar essa maravilha na sua garagem?