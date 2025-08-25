Garota de 10 anos quebra recordes e faz história

Uma garota de apenas 10 anos fez história ao vencer um mestre de xadrez. O feito incrível pertence a Bodhana Sivanandan, que derrotou Pete Wells, de 60 anos, durante o Campeonato Britânico de Xadrez, realizado em Liverpool. Essa vitória a coloca em um grupo seleto de jovens talentos que estão mudando o cenário do esporte.

Bodhana vem de Londres e, com essa conquista, ela superou um recorde anterior de Carissa Yip, uma americana que também havia vencido um mestre aos 10 anos, 11 meses e 20 dias, segundo a Federação Internacional de Xadrez (FIDE). Com seu desempenho, Bodhana recebeu o título de mestre internacional da categoria feminina, um passo importante no mundo do xadrez que a coloca abaixo da categoria de mestre. O jovem prodígio indiano Gukesh Dommaraju e o grande mestre Magnus Carlsen, considerado o número 1 mundial, são alguns dos outros nomes notáveis nesse universo.

O pai de Bodhana contou à BBC que a família nunca tinha visto alguém alcançar esse tipo de sucesso no xadrez. A história dela começou durante a pandemia de Covid-19. Com apenas 5 anos, Bodhana recebeu um presente especial de um amigo de seu pai: um tabuleiro de xadrez. Curiosa, a menina achou as peças lindas e queria brincar com elas. Mas foi seu pai quem sugeriu que ela aprendesse a jogar.

A trajetória de Bodhana é um orgulho não só para a família, mas também para a comunidade em que vive. Com sua vitória, ela desafiou a ideia de que apenas jogadores mais velhos podem ter êxito no xadrez, provando que há espaço para novas vozes e talentos nesse esporte tão estratégico. Estamos ansiosos para ver o que mais essa jovem pode conquistar nas competições futuras.