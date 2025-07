GWM Haval H6 tem vendas impulsionadas por série especial de R$ 199 mil

O Haval H6 One é a nova estrela da GWM, e não estamos falando de mais um SUV comum. Essa edição especial é um verdadeiro achado, limitada a apenas 2 mil unidades e com um preço de R$ 199 mil. O melhor? Ele é R$ 21 mil mais barato que a versão de entrada da linha 2025, que agora está na casa dos R$ 220 mil.

Uma das notícias mais legais é que essa versão também atende pessoas com deficiência (PcD), garantindo isenção de impostos. Para quem se enquadra nessa categoria, o preço desce ainda mais, chegando a R$ 176.200 — uma economia bacana de R$ 22.800. O H6 One está disponível nas cores Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante, cada uma com seu charme.

O resultado de toda essa proposta fez as vendas do Haval H6 dispararem em julho. De acordo com a Fenabrave, até o dia 27, foram emplacadas 2.491 unidades, um aumento de 20,4% em comparação a junho. No total, já são 15.156 H6 vendidos no Brasil neste ano.

Sobre os números mês a mês, veja que interessante:

Janeiro : 2.241 unidades

: 2.241 unidades Fevereiro : 1.748 unidades

: 1.748 unidades Março : 1.778 unidades

: 1.778 unidades Abril : 1.979 unidades

: 1.979 unidades Maio : 2.432 unidades

: 2.432 unidades Junho: 2.497 unidades

No que diz respeito à mecânica, o H6 HEV One não decepciona. Ele vem com um motor 1.5 turbo aliado a um sistema híbrido leve, resultando em 326 cv e 54 kgfm de torque. E tudo isso é gerenciado por um câmbio automatizado de duas marchas — ideal para quem busca conforto e praticidade no dia a dia.

Agora, se você está pensando em mais potência, as versões PHEV34 e GT contam com o mesmo motor, mas com uma configuração ainda mais robusta. Com dois motores elétricos que são alimentados por uma bateria de 34 kWh, essa combinação entrega 393 cv e impressionantes 77,7 kgfm de torque.

Por dentro, o H6 tem um visual moderno e sóbrio, com um interior todo em preto. Embora seja um pouco mais simples do que as versões mais caras, ainda impressiona. Claro que você logo nota algumas ausências, como o teto solar, que é uma característica das versões de topo.

Agora, se você tá curioso para saber todos os preços e versões do GWM Haval H6, aqui vai a lista:

Haval H6 HEV One – R$ 199.000

Haval H6 HEV2 – R$ 220.000

Haval H6 PHEV19 – R$ 245.000

Haval H6 PHEV34 – R$ 288.000

Haval H6 GT – R$ 325.000

Com tantas opções, há um Haval H6 para cada gosto e bolso. É isso que deixa essa jornada automotiva ainda mais empolgante, não é?