maior piscina do mundo tem 250 milhões de litros e 35 m de profundeza

A maior piscina do mundo, que fica no Chile, é uma obra-prima da engenharia moderna. Com seus impressionantes 1 km de extensão e capacidade para 250 milhões de litros de água, essa piscina foi oficialmente reconhecida pelo Guinness World Records como a mais longa já construída. Para se ter uma ideia do tamanho, ela equivale a cerca de dez campos de futebol enfileirados, e em seu ponto mais profundo, chega a 35 metros.

Mas não é só a dimensão que impressiona. Alimentada com água filtrada direto do Oceano Pacífico, essa piscina se tornou um dos principais pontos turísticos do Chile, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo. Vamos explorar os detalhes que tornam essa construção tão fascinante.

Onde fica a maior piscina do mundo?

Localizada no resort San Alfonso del Mar, na cidade de Algarrobo, essa piscina está a cerca de 100 km de Santiago, a capital do Chile. O projeto foi criado pelo empresário chileno Fernando Fischmann, que fundou a empresa Crystal Lagoons responsável pela tecnologia de manutenção da água salgada.

Inaugurada em 2006, ela ocupa uma área de mais de 8 hectares e continua a ser um ícone de inovação e grandiosidade, mantendo seu título no Guinness World Records com orgulho.

Com os seus 250 milhões de litros de água, essa piscina superaria sem esforço qualquer outra do tipo já construída. Para você ter uma ideia, uma piscina olímpica padrão possui cerca de 2,5 milhões de litros — ou seja, seria preciso juntar 100 delas para chegar à capacidade da piscina chilena.

Equivalente a dez campos de futebol: a grandiosidade em escala esportiva

Para dar uma melhor noção de tamanho, a piscina tem o mesmo comprimento que dez campos de futebol, que medem aproximadamente 100 metros cada. Imagine só! É uma comparação que ajuda a visualizar o quão impressionante é esse lugar.

Dentro do resort, os visitantes têm a oportunidade de praticar esportes aquáticos como caiaque, vela e stand-up paddle em um ambiente seguro. Diferente das piscinas comuns, esta foi projetada para pequenas embarcações, garantindo um espaço divertido e seguro.

A piscina mais profunda do mundo?

Embora seja a maior em comprimento e volume, a piscina de San Alfonso del Mar não é tecnicamente a mais profunda do mundo. Com 35 metros de profundidade, ela perde esse título para outras como a Deep Dive Dubai, que chega a 60 metros.

No entanto, entre as piscinas abertas ao público, a chilena conta com uma das maiores profundidades já registradas. Seu reconhecimento no Guinness World Records aconteceu em 2007, apenas um ano após a inauguração, solidificando sua posição como a maior piscina em termos de extensão e volume.

Como funciona a tecnologia por trás da maior piscina do mundo

O grande segredo por trás da operação dessa piscina impressionante é a tecnologia patenteada da Crystal Lagoons. O sistema utiliza sensores e algoritmos para tratar a água, fazendo isso com o mínimo de produtos químicos.

A água do mar é captada através de bombas subterrâneas, filtrada com métodos biológicos e UV, e devolvida à piscina em perfeitas condições. O mais interessante é que essa tecnologia utiliza até 100 vezes menos produtos químicos do que uma piscina tradicional e requer apenas 2% da energia elétrica de sistemas convencionais. Isso significa que o impacto ambiental fica bastante reduzido.

Impacto no turismo e economia local

A maior piscina do mundo transformou Algarrobo em um dos principais destinos turísticos do Chile. Desde a inauguração do resort, a região atrai visitantes de diversas partes, o que ajudou na valorização imobiliária e na geração de empregos. Em números, estima-se que mais de US$ 1 bilhão tenham sido movimentados em investimentos desde que o resort foi fundado.

A presença dessa piscina faz com que outras estruturas ao redor do mundo, que também são notórias por suas dimensões, como a Deep Dive Dubai e a CityStars em Sharm El Sheikh, sejam notadas, mas nenhuma supera a de Algarrobo em comprimento e volume de água.

Sustentabilidade e futuro das mega piscinas

O conceito de mega piscinas sustentáveis, que começou com San Alfonso del Mar, já se espalhou pelo globo. A Crystal Lagoons tem desenvolvido projetos semelhantes em países como México, Tailândia, Austrália e Estados Unidos, sempre focando na eficiência energética e no reaproveitamento hídrico.

Esse modelo representa uma alternativa inovadora para lugares onde as condições naturais de balneabilidade são limitadas, oferecendo ambientes seguros e viáveis para o lazer.

Por que a maior piscina do mundo continua sendo referência

Além de ser uma impressionante atração turística, a piscina de San Alfonso del Mar permanece como um símbolo de inovação, engenharia e sustentabilidade. Seja pela sua impressionante profundidade de 35 metros, pela tecnologia usada na filtragem da água, ou pelo impacto positivo no turismo chileno, essa estrutura mostra que é possível unir lazer, ciência e preservação ambiental.

Para quem tem o desejo de conhecer um verdadeiro ícone da arquitetura à beira-mar, Algarrobo definitivamente merece um lugar na lista de destinos a serem visitados.