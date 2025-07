Pesadelos podem diminuir sua expectativa de vida.

Os pesadelos são mais comuns do que se imagina e podem acabar afetando até a nossa saúde. Eles não só provocam sentimentos como medo e ansiedade, mas também podem atrapalhar uma boa noite de sono, tanto em crianças quanto em adultos. Embora seja normal ter um pesadelo de vez em quando, quando esses sonhos perturbadores se tornam frequentes, as consequências podem ir além do psicológico.

Uma pesquisa interessante realizada nos Estados Unidos mostrou que adultos que experienciam pesadelos semanalmente têm uma chance maior de morrer antes dos 75 anos. O estudo acompanhou mais de 4 mil pessoas com idades entre 26 e 74 anos ao longo de 18 anos. Dessas, 227 pessoas que relataram pesadelos frequentes acabaram falecendo prematuramente. Os pesquisadores também identificaram que essas pessoas apresentavam uma idade biológica maior do que a cronológica, com base em análises de “relógios epigenéticos”. Apesar de algumas limitações, como relatos subjetivos, a pesquisa nos faz refletir sobre como os pesadelos podem impactar nossa saúde.

Causas mais comuns dos pesadelos

Os pesadelos são manifestações do nosso subconsciente, e não há uma fórmula exata que explique seu surgimento. No entanto, alguns fatores costumam influenciar a frequência deles. Entre as causas mais comuns, destacam-se:

Estresse e ansiedade : Situações de alta pressão podem desencadear esses sonhos inquietantes.

Traumas : Vivências passadas marcantes, sejam elas positivas ou negativas, impactam nosso sono.

Conteúdos assustadores : Filmes, livros ou até conversas que envolvem temas mais sombrios podem contribuir para o despertar dos pesadelos.

Mudanças na rotina de sono : Alterações nos horários ou na qualidade do sono podem afetar nossa mente à noite.

Efeitos colaterais de medicamentos : Certos remédios têm como um dos efeitos colaterais a ocorrência de pesadelos.

Consumo de substâncias: O uso de álcool e drogas pode interferir na qualidade do sono, resultando em sonhos perturbadores.

É possível se livrar dos pesadelos?

Embora os pesadelos sejam experiências comuns e quase impossíveis de evitar completamente, existem algumas estratégias que podem ajudar a controlá-los. Veja algumas dicas:

Pratique a higiene do sono : Criar uma rotina relaxante antes de dormir pode ser muito benéfico.

Gerencie o estresse e a ansiedade : Técnicas de relaxamento, como meditação ou respiração profunda, ajudam a acalmar a mente.

Evite alimentos ou substâncias estimulantes : Cafés e energéticos perto da hora de dormir podem aumentar suas chances de ter um pesadelo.

Converse sobre seus sonhos : Compartilhar experiências com amigos e familiares pode aliviar o peso dos pesadelos.

Busque ajuda profissional: Um terapeuta pode oferecer apoio e métodos específicos para lidar com esses sonhos.

Além dessas estratégias, existem medicamentos que podem ajudar a controlar os pesadelos, especialmente se eles estiverem relacionados a outros problemas de saúde. Mas lembre-se, qualquer medicação deve ser tomada somente com orientação médica.