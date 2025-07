GWM Haval H6 One oferece desconto de R$ 22.800 para PcD em julho

A GWM acaba de abrir uma oportunidade incrível para quem tem direito a isenções na compra de veículos: o Haval H6 One está disponível para pessoas com deficiência (PcD). Serão só 2 mil unidades, mas dependendo da procura, a marca pode prolongar essa oferta. A boa notícia é que o modelo vem com isenção de IPI e ainda ganha um desconto de fábrica.

No mercado convencional, o Haval H6 One sai por R$ 199 mil. Porém, para o público PcD, o preço despenca para R$ 176.200, resultando em uma economia de R$ 22.800. Para quem está na busca de um SUV estiloso e acessível, essa pode ser uma excelente oportunidade, ainda mais com as opções de cores: Preto Hematita, Branco Ágata e Cinza Diamante.

### O que vem de série?

Essa versão do H6 One vem quase completa, preservando a essência do modelo HEV2. A única diferença é que ele não traz o teto solar panorâmico nem a abertura elétrica do porta-malas — mas quem precisa disso quando se têm tantas outras qualidades? Com um motor híbrido leve que combina um propulsor 1.5 turbo e um motor elétrico, o SUV entrega uma potência de 243 cv e torque de 54 kgfm. Ideal tanto para a cidade quanto para a estrada.

Visualmente, o H6 One tem seu charme. As rodas possuem um design exclusivo e as lanternas traseiras vermelhas dão um toque especial, fugindo do acabamento escurecido da linha 2025. Além disso, o novo logotipo da GWM na traseira moderniza ainda mais o visual.

### Equipamentos que facilitam o dia a dia

Um ponto alto desse modelo fica por conta dos equipamentos de série. Entre os itens encontrados, destacam-se o farol alto automático — muito útil em rodovias mal iluminadas —, o travamento das portas ao afastar a chave, e uma iluminação em LED no porta-luvas, que, convenhamos, é um detalhe que facilita a vida.

Então, se você está pensando em dar um upgrade na garagem com um SUV que oferece estilo, tecnologia e, claro, economia, vale a pena considerar o Haval H6 One. Quem ainda não experimentou um carro híbrido pode se surpreender com o desempenho e a eficiência, especialmente se a gente levar em conta os preços por aqui.