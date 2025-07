Michael Madsen, ator de ‘Kill Bill’ e ‘Reservoir Dogs’, morre aos 67

O ator Michael Madsen, conhecido por seus papéis em filmes do diretor Quentin Tarantino como “Cães de Aluguel”, “Kill Bill: Volume 2”, “Os Oito Odiados” e “Era Uma Vez em… Hollywood”, faleceu aos 67 anos. Ele morreu devido a uma parada cardíaca, de acordo com informações fornecidas por seus representantes. Madsen foi encontrado desfalecido em sua casa em Malibu na manhã da tragédia.

Nos últimos dois anos, Madsen dedicou-se a projetos no cinema independente, trabalhando em filmes como “Resurrection Road”, “Concessions” e “Cookbook for Southern Housewives”. Ele estava empolgado com essa nova fase de sua carreira e com a iminente publicação de seu livro “Lágrimas pelo Meu Pai: Pensamentos e Poemas de Marginal”, que está em fase de edição.

A perda de Michael Madsen é sentida profundamente por seus colegas e admiradores. Seus gerentes, Susan Ferris e Ron Smith, junto com sua publicitária, Liz Rodriguez, destacaram que ele foi um dos atores mais icônicos de Hollywood e será muito lembrado por todos.

Esta é uma notícia que está em desenvolvimento, e mais informações podem surgir nas próximas horas.