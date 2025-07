Cidade paulista com empregos de até R$ 14.832 crescem 25%

São José dos Campos tem se destacado como o maior polo aeroespacial do Brasil em 2024. Localizada no interior de São Paulo, a cidade, que abriga cerca de 750 mil habitantes, se tornou um centro importante para a ciência e a tecnologia no país.

Por lá, instituições renomadas, como o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), têm sido fundamentais para essa evolução. Além disso, empresas globais, como Embraer e Boeing, escolhem a cidade como base de suas operações, impulsionando o setor de aviação e tecnologia.

Esse ambiente inovador e a concentração de centros de pesquisa têm gerado efeitos positivos no mercado de trabalho local. Nos últimos meses, a cidade tem mostrado um crescimento significativo na criação de novos postos de trabalho.

Empregos formais e crescimento econômico

De acordo com dados que foram coletados pela prefeitura e pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), São José dos Campos viu um aumento de 25% no número de empregos formais em 2024. O saldo líquido de vagas saltou de 6.911 para 8.651 neste ano.

Em dezembro, a cidade registrava 206.345 empregos formais ativos, o que representa um aumento de mais de 8.600 postos em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Esse crescimento superou a média regional e se destacou em todo o estado.

Todos os setores da economia local apresentaram resultados positivos, mas o segmento de serviços foi o que mais cresceu, com mais de 4.500 novas vagas abertas. A indústria, enraizada no setor aeroespacial, gerou 1.845 novas oportunidades, quase o dobro das 920 criadas em 2023. O comércio e a construção civil também tiveram um desempenho forte, acompanhando o crescimento geral.

Salários elevados e valorização profissional

O fortalecimento de multinacionais como a Embraer e a crescente presença da Boeing ajudaram a elevar os salários em vários cargos relacionados à engenharia e tecnologia. Um estudo do portal Indeed revelou que engenheiros de software e supervisores técnicos na Embraer podem ganhar até R$ 14.832 por mês, refletindo tanto a alta demanda por profissionais qualificados quanto a qualidade da formação local.

A Boeing, por sua vez, tem ampliado seu Centro de Engenharia e Tecnologia, reafirmando seu compromisso em formar talentos na região e desenvolver novas soluções tecnológicas.

Inovação, pesquisa e protagonismo nacional

A economia de São José dos Campos se destaca não só pela indústria aeroespacial. A cidade se tornou um exemplo de inovação e tecnologia, figurando em rankings nacionais de cidades inteligentes. Com investimentos em centros de pesquisa e desenvolvimento, a cidade é lar de projetos inovadores, como o microssatélite VCUB2, previsto para lançamento em 2025.

Essas iniciativas ajudam a solidificar a imagem de São José dos Campos como uma referência em inovação e geração de empregos qualificados.

Mercado imobiliário e infraestrutura em expansão

O crescimento do mercado de trabalho trouxe uma valorização significativa ao mercado imobiliário. Bairros próximos ao ITA e à sede da Embraer viram uma valorização anual acima de 12%, incentivando a construção de novas habitações voltadas principalmente para engenheiros e profissionais de tecnologia.

A demanda por moradia também levou a investimentos em infraestrutura, resultando na expansão de escolas técnicas, parques tecnológicos, e melhorias nas vias e espaços públicos. Isso, sem dúvida, melhora a qualidade de vida dos moradores.

Educação, qualificação e sustentabilidade

Além do contexto econômico próspero, São José dos Campos investe em educação e formação contínua. A cidade implementa políticas públicas que incentivam inovação e a capacitação de jovens e adultos, por meio de programas de bolsas de estudo e oficinas em escolas públicas.

Essas iniciativas criam um ecossistema de talentos, fortalecido ainda mais pelo prestígio e a competitividade do município em relação a outras cidades brasileiras.

Hub tecnológico e referência nacional

A presença das gigantes do setor aeroespacial, como Embraer, ITA, INPE e Boeing, além de seus projetos de satélites e laboratórios, confere à cidade um prestígio que atrai profissionais em busca de boas oportunidades de carreira.

Os dados mostram um crescimento robusto: 25% nas vagas formais em 2024, salários que podem chegar até R$ 14.832, e uma infraestrutura urbana que se adapta às novas demandas.

Diante desse cenário, São José dos Campos se estabelece como um verdadeiro hub tecnológico-aeroespacial, atraindo talentos de todo o Brasil que preferem desenvolver suas carreiras sem sair da cidade. Os investimentos em pesquisa, educação e inovação colocam a cidade em uma posição de destaque até 2025, refletindo seu compromisso em ser uma referência em geração de empregos e qualidade de vida.