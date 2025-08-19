GWM começa pré-venda do Haval H9 e Poer P30 com entrada de R$ 9 mil

A GWM, famosa por seus SUVs e picapes robustas, acaba de colocar a caneta no papel e inaugurou sua nova fábrica em Iracemápolis, São Paulo. Imagine a cena: o presidente Lula dá as boas-vindas a essa nova fase, que marca o início da produção do Haval H6, um modelo muito esperado entre os amantes de carro. E, acredite, essa unidade já está a mil por hora! Com a capacidade de produção de até 50 mil veículos por ano, ela promete não deixar nada a desejar.

Não para por aí! Além do H6, a GWM tem outros lançamentos na manga para 2023. Um deles é o Haval H9, um SUV de luxo que acomoda até sete pessoas, perfeito para aquelas viagens em família. Também vai rolar a pré-venda da picape média Poer P30 até 10 de setembro. Quem está na pilha já pode garantir o seu via site ou aplicativo da GWM, com um sinal de R$ 9 mil. Além disso, garantirá kits de acessórios exclusivos, porque a gente sabe que um toque a mais faz toda a diferença.

Falando um pouco mais sobre o H9, ele vem cheio de apetrechos: engate de reboque, rack de teto e uma caixa organizadora para facilitar a vida. E não podemos esquecer do motor 2.4 turbodiesel, que traz um câmbio automático de nove marchas e tração 4×4. Isso tudo faz com que a proposta desses carros seja bem interessante, especialmente para quem gosta de pegar a estrada e desbravar novos caminhos.

Em relação ao tamanho, o H9 não é de se jogar fora: são 4,95 m de comprimento e 1,93 m de altura, batendo de frente com concorrentes como o Toyota SW4. Já a Poer P30 é um pouco maior, com 5,41 m e uma caçamba com capacidade para 1.050 kg, ideal para o transporte de qualquer tipo de carga ou para uma aventura off-road. Esses dois modelos também estão equipados com faróis Full-LED, bancos de couro climatizados e uma tela multimídia de 14,6 polegadas.

Ambos trazem conforto e tecnologia que são essenciais em viagens longas. Quem já pegou estrada sabe o quanto é importante contar com um bom sistema de câmera 360° e um carregador por indução – tudo isso pensando em modernidade e praticidade.

Para quem busca uma picape, a Poer mantém a estrutura clássica: carroceria sobre chassi e diferencial traseiro mecânico. O H9, por sua vez, se destaca pelo espaço interno e conforto, ideal para famílias que adoram viajar juntas. Pensando em performance, o motor diesel é um trunfo a mais para quem exige robustez, e os modos de tração (4×2, 4×4 High e 4×4 Low) garantem que você esteja sempre no controle, seja na cidade ou na estrada de terra.

A GWM também tem um plano audacioso: aumentar a produção para mais de 30 mil veículos em 2026, chegando a 50 mil em três anos e até 100 mil depois. Isso significa um baita impulso para a economia e geração de empregos, já que a produção vai envolver soldagem, pintura e montagem aqui no Brasil. A proposta é garantir carros de qualidade local, para deixar todo entusiasta automotivo feliz e satisfeito!