Great Wall Motor inicia pré-venda do Tank 500 na China

A GWM, conhecida como Great Wall Motor, está prestes a dar um passo empolgante com a pré-venda dos novos SUVs off-road híbridos plug-in, o Tank 500 Hi4-T e Hi4-Z, que começa no dia 11 de agosto, lá na China. Esses modelos vêm com um pacote tecnológico de arrasar, destacando-se o sistema de assistência à condução Coffee Pilot Ultra de terceira geração. Graças a um sensor lidar montado no teto, esses carros são capazes de oferecer condução semiautônoma, tanto em estradas quanto em áreas urbanas.

Do lado de fora, o novo Tank 500 conserva aquele visual robusto que a galera já conhece e adora, mas com alguns toques frescos. A dianteira agora tem uma grade nova com barras cromadas verticais e um logotipo em vidro, enquanto na traseira o nome “GWM TANK” aparece em destaque. Ah, e tem também uma nova cor chamada Dunhuang Green, que chega para enriquecer as opções já disponíveis, como Kunlun Gold e Mount Everest White.

Falando em dimensões, o SUV mantém um tamanho grandalhão: são 5,08 metros de comprimento, com 1,93 m de largura e 1,90 m de altura. E se você curte aventuras fora de estrada, vai adorar saber que ele possui bons ângulos de ataque (29°) e de saída (24°), além de uma altura livre do solo de 210 mm. Esses números são importantes para encarar terrenos mais desafiadores.

Agora, em termos de motorização, a versão Hi4-T vem com um motor 2.0 turbo de 248 cv aliado a um motor elétrico de 161 cv, totalizando 300 kW e utilizando um câmbio 9HAT. Se você precisar de mais potência, a Hi4-Z entrega impressionantes 610 cv, contando com o mesmo motor a combustão, mas com dois motores elétricos e uma transmissão DHT de três marchas. Ambas têm baterias de lítio que garantem uma autonomia elétrica de até 110 km para a Hi4-T e 201 km para a Hi4-Z.

Ao entrar no carro, você se depara com um volante de três raios com paddle shifts e uma central multimídia flutuante que roda o sistema Coffee OS 3. O console também ganhou um refrigerador que pode regular a temperatura entre -6°C e 50°C, perfeito para quem adora hit drinks durante as viagens. E não para por aí: os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros têm ainda a opção de ventilação, aquecimento e até uma função de massagem. Imagine como isso pode ser relaxante após um dia intenso na estrada!

Outro detalhe que promete agradar é a nova tela touchscreen de 17,3 polegadas que fica no teto, com seis modos de controle – toque, voz e até gestos. Isso pode transformar a experiência dos passageiros de trás, garantindo que eles se divirtam enquanto você pilota.

Com essa nova combinação de estilo, conforto e tecnologia de ponta, o Tank 500 busca se estabelecer como uma opção irresistível entre os SUVs híbridos off-road no competitivo mercado chinês. E essa corrida tecnológica não é só da GWM; a Li Auto, por exemplo, também está se reinventando constantemente para se manter relevante. Cada lançamento no segmento nos traz mais opções e surpresas, não é mesmo?