CEO da patrocinadora do Palmeiras revela motivo de admiração

Vitória x Palmeiras se enfrentam neste domingo (3), às 19h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro (1:23)

Em janeiro deste ano, a casa de apostas Sportingbet foi apresentada como a nova patrocinadora do Palmeiras. O acordo foi firmado após o término da parceria de dez anos entre o clube e a Crefisa/FAM, que também exibia suas marcas no uniforme do time.

Em uma recente entrevista ao podcast “Sports Value Market”, disponível no YouTube, Antonio Forjaz, CEO da Sportingbet, compartilhou detalhes sobre a colaboração com o Palmeiras e a experiência do primeiro ano de patrocínio. Forjaz começou expressando sua satisfação: “Estamos superfelizes e já realizamos diversas ativações durante o Mundial de Clubes. O Palmeiras foi uma escolha acertada como parceiro, pois seu projeto esportivo é muito forte. É um time competente e profissional, e a convivência até agora tem sido prazerosa”.

Forjaz destacou também a boa estrutura do clube, enfatizando seu centro de treinamento (CT): “Fiquei impressionado com o CT do Palmeiras. A dedicação em estar à frente da inovação no projeto esportivo é evidente. Conversamos com os times e percebemos uma preocupação séria com negócios e com os torcedores”.

Quando questionado sobre a possibilidade de firmar contratos com clubes que atrasam salários ou não cumprem compromissos financeiros, Forjaz foi direto: “Eu te devolvo com uma pergunta: você faria um podcast com uma marca que não pagasse as contas? Embora não sejamos auditores de clubes, temos uma noção da seriedade das organizações”.

O contrato entre o Palmeiras e a Sportingbet é válido por três anos, com a possibilidade de renovação por mais um ano. Durante essa parceria, a empresa pagará R$ 100 milhões por temporada, com ajustes anuais conforme a inflação. Além disso, o acordo inclui cláusulas que podem trazer bônus para o clube, elevando o valor anual a até R$ 170 milhões.

Com a estreia da nova parceria, o Palmeiras se prepara para seus próximos jogos, reforçando a expectativa de um ano promissor.