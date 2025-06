GR Starlet e Swift Sport: tabela Fipe atualizada

Em meio ao turbilhão dos SUVs e crossovers, a Toyota e a Suzuki estão armando algo que promete agradar aos apaixonados por carros pequenos e divertidos. Rumores que vêm do Japão indicam que essas montadoras estão prestes a lançar novos hot hatches acessíveis em 2026, trazendo de volta a emoção de dirigir modelos compactos e ágeis.

Pelas informações que pipocam na imprensa japonesa, especialmente na revista Best Car, os projetos estão quase prontos para ver a luz do dia. O novo Suzuki Swift Sport deve dar as caras na primavera japonesa de 2026, enquanto o Toyota GR Starlet está previsto para o outono do mesmo ano. É uma boa notícia para quem curte carros que entregam alegria e desempenho.

Esse novo GR Starlet da Toyota deve ser o sucessor do Passo, que atualmente é baseado no Daihatsu Boon. A expectativa é que ele tenha um visual bem diferente, uma suspensão ajustada para dar aquele toque esportivo, direção calibrada e um motor exclusivo. Falando em motor, as especulações apontam para um três cilindros turbo de 1.3, com cerca de 150 cv, sempre com um câmbio manual de seis marchas. Essa configuração promete ser uma porta de entrada sensacional para a linha esportiva Gazoo Racing, logo abaixo do querido GR Yaris. Além disso, há rumores de que pode surgir uma versão rali homologada para competições, o que seria um sonho para muitos.

Do outro lado, o atual Swift Sport vai se despedir do mercado em novembro de 2025, com uma edição especial chamada ZC33S Final Edition. Isso dá espaço para a nova geração do modelo, que já teve seu design reformulado no final de 2023. Quem vive na correria do dia a dia e sabe como o Swift sempre fez sucesso por ali, com seu desempenho ágil e tamanho perfeito para vencer os congestionamentos, com certeza está na expectativa.

O próximo Swift Sport pode até ser apresentado no Japan Mobility Show, em outubro de 2025. As notícias indicam que ele deve contar com uma versão aprimorada do motor 1.4 turbo de quatro cilindros, que agora virá com um sistema mild-hybrid de 48V. Oito o coração acelerado é garantido para quem já deu umas voltas de volante em um Swift.

Na Europa, a versão eletrificada do Swift Sport atual oferece 127 cv, enquanto a versão a combustão no Japão chega a 138 cv. Com a nova geração, espera-se que o modelo mantenha sua pegada esportiva, mas com um visual bem mais agressivo que o padrão. E não podemos esquecer que a Toyota também está analisando produzir o GR Corolla na Europa a partir de 2026, reforçando seu compromisso com os carros esportivos.

Embora a Toyota ainda não tenha batido o martelo sobre o GR Starlet, a ampliação da linha GR demonstra o foco da marca no segmento. A Suzuki, por outro lado, tem se mantido na surdina, mas já mostrou alguns conceitos como o Swift Cool Yellow Rev e o Swift Champions, que realmente provam que a marca continua interessada em modelos esportivos.

Se tudo se concretizar, os novos Toyota GR Starlet e Suzuki Swift Sport podem marcar um retorno triunfante de épocas em que modelos como o Swift GTi e o Starlet GT Turbo eram muito adorados, oferecendo aquele mix delicioso de desempenho e diversão a preços que cabem no bolso. E com a Suzuki comemorando 50 anos nas Filipinas, fica claro que a marca tem um papel importante em mercados internacionais, mostrando que carros pequenos e ágeis também têm seu espaço no coração dos motoristas.