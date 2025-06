Brian Callahan corre risco em 2025?

Na noite passada, conversei com meu filho sobre a lista recente dos treinadores que estão sob pressão na liga. Ele me perguntou se o treinador Brian Callahan estava entre eles. Minha resposta foi imediata, pois a situação de Callahan não pode ser ignorada.

Callahan, que é o técnico do Tennessee Titans, entrou em sua segunda temporada à frente da equipe, enquanto outros, como Dave Canales do Carolina Panthers, também estão enfrentando momentos desafiadores. Ambos os treinadores compartilham um fator comum: há uma falta de estabilidade em suas franquias, o que gera incertezas.

No contexto do Tennessee, Chad Brinker emergiu como o novo diretor geral, após uma série de conflitos internos que marcaram o ambiente da equipe. Com Mike Borgonzi como novo GM, é importante destacar que uma nova dinâmica se instala entre a comissão técnica e a diretoria. Isso levanta a possibilidade de que Brinker e Borgonzi queiram um novo técnico caso a próxima temporada não traga resultados satisfatórios.

Em sua temporada de estreia, Callahan teve um desempenho de 3 vitórias e 14 derrotas, o que o colocou em uma posição crítica e garantiu ao time a primeira escolha do draft, possibilitando a seleção do quarterback Cam Ward. Para o desenvolvimento de Ward, é crucial que Callahan permaneça na equipe, pois jovens jogadores se beneficiam de um ambiente estável e contínuo.

No entanto, a atmosfera instável e as decisões duvidosas que têm ocorrido em Tennessee levantam dúvidas sobre o futuro de Callahan. Para evitar qualquer pressão adicional, será fundamental que ele consiga melhorar o desempenho do time em sua segunda temporada, superando o número de vitórias que conquistou no ano anterior. Assim, tanto a franquia quanto os torcedores esperam uma evolução significativa quando a nova temporada começar.