GM teve prejuízo de US$ 1,1 bi com tarifas de Trump

Chegamos na metade do ano, e com isso vem a hora de conferir os resultados financeiros do primeiro semestre. A General Motors, gigante do setor automotivo, divulgou que, apesar de ter enfrentado uma queda de US$ 1,1 bilhão em receita em relação a 2024, conseguiu surpreender o mercado com um faturamento recorde de US$ 91 bilhões. Isso tudo graças a uma demanda forte nos meses de abril e maio. Muita gente correu para garantir seu carro novo antes do aumento de preços que estava por vir. As SUVs, em especial o Chevrolet Equinox, brilharam com um aumento de 20% nas vendas em comparação com o ano passado.

A CEO Mary Barra e o CFO Paul Jacobson mostraram-se otimistas durante a teleconferência sobre os resultados, mesmo com analistas questionando o impacto das tarifas e a competitividade dos elétricos após o término dos incentivos fiscais nos Estados Unidos. No segmento de veículos elétricos, a Chevrolet mostrou que está indo bem, assumindo a vice-liderança nas vendas nacionais de EVs no segundo trimestre. A Cadillac também deu um passo à frente, subindo para o quinto lugar entre as marcas de luxo.

E por falar em tarifas, as novas taxas impulsionadas pela administração anterior nos EUA devem afetar bastante a GM. Elas podem representar um impacto de até US$ 5 bilhões em 2025, sendo que US$ 2 bilhões vêm apenas das importações da Coreia do Sul, de onde são trazidos modelos como o Trailblazer, Trax e o Buick Envista. Para contornar essa situação, a montadora está mudando sua estratégia, mas essas mudanças levam tempo até surtirem efeito.

Uma das primeiras ações será transferir parte da produção que vem do México para fábricas nos Estados Unidos. Modelos como a Chevrolet Silverado, GMC Sierra, Cadillac Escalade, Equinox e Blazer vão passar a ser fabricados no Michigan, Kansas e Tennessee a partir de 2027. Isso é um reflexo de um investimento de US$ 4 bilhões na capacidade produtiva dos EUA.

Agora, para quem está aqui no Brasil, essa mudança pode afetar dois carros bem populares: a picape Silverado e o SUV Equinox. Hoje, esses modelos se beneficiam de acordos entre Brasil e México que garantem isenção de imposto na importação. Mas, se a fabricação for transferida para os EUA, esses carros perderão esse benefício e os preços podem subir ainda mais. Atualmente, a Silverado inicia em R$ 573.590 e o novo Equinox vai de R$ 285.490 nas versões RS e Premier.

Então, para quem aprecia um bom carro, esse cenário promete ficar agitado nos próximos meses!