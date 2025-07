Quarta-feira no Rio tem céu nublado e possibilidade de chuva

Na tarde e noite desta quarta-feira, 23 de julho, a previsão para o Rio de Janeiro é de céu nublado a encoberto. Pode haver chuviscos ou chuvas fracas de forma isolada. Os ventos devem ser fracos a moderados. Durante o dia, não houve registro de precipitações significativas, e as temperaturas apresentaram uma leve queda em comparação com a terça-feira, 22 de julho. A máxima foi de 27,6ºC e a mínima de 15,4ºC.

Para a quinta-feira, 24 de julho, a expectativa é de continuidade do céu nublado a encoberto, com possibilidade de chuvas leves a qualquer momento. As temperaturas permanecerão estáveis, com uma máxima em torno de 25ºC e mínima de 14ºC. A condição do clima para a sexta-feira, 25 de julho, será semelhante, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas e temperaturas variando entre 24ºC e 13ºC.

No sábado, 26 de julho, os cariocas poderão esperar um céu nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. Os ventos continuarão fracos a moderados, e a temperatura deve aumentar, com a máxima prevista de 28ºC e mínima de 15ºC.

O domingo, 27 de julho, trará temperaturas ainda mais elevadas, podendo chegar a 31ºC. O céu deverá estar parcialmente nublado a claro, e não há previsão de chuvas.

As mudanças na temperatura e nas condições climáticas podem impactar o planejamento das atividades ao ar livre. Assim, é importante que os moradores estejam atentos às previsões para os próximos dias.