GM fecha acordo de US$ 150 milhões por consumo de óleo excessivo

A General Motors (GM) decidiu fazer um acordo de US$ 150 milhões para solucionar uma ação coletiva que envolvia problemas com o motor V8 5.3 litros LC9. Se você tem um carro desses, é bom ficar por dentro. O acordo vai beneficiar os proprietários de veículos vendidos ou alugados na Califórnia, Carolina do Norte e Idaho, mas só se eles forem comprados em concessionárias autorizadas.

A história começou quando três donos de carro — Garrett Tarvin, Gabriel Del Valle e William Davis Jr. — levantaram a voz sobre o consumo excessivo de óleo, que eles afirmam ser causado por falhas nos anéis de pistão. Isso levou a uma série de problemas, como velas queimadas, aceleração irregular e, em casos extremos, até a falha total do motor. Quem já teve que lidar com um motor “com fome de óleo” pode imaginar a dor de cabeça que isso causa.

Embora a GM tenha negado qualquer irregularidade, eles optaram por resolver o caso fora dos tribunais. Os modelos afetados incluem verdadeiros “tratorzões” como a Chevrolet Avalanche, Silverado, Suburban e Tahoe, além dos GMC Sierra e Yukon, todos fabricados entre 2011 e 2014. Um detalhe importante: quem já fez reparos cobertos pela garantia não vai receber dinheiro.

Os proprietários que se inscrevem no acordo devem receber um mínimo de US$ 2.149. Legal, né? Os três que começaram a ação devem ganhar US$ 30 mil cada um, enquanto os advogados envolvidos na jogada ficam com US$ 57 milhões. Parece que estão organizando uma festa de indenização!

Além disso, outro processo semelhante já rolou em Oklahoma, mas com um valor mais modesto: cerca de US$ 700 por proprietário. É sempre bom ficar atento, pois o universo dos motores LC9 da GM está trazendo dor de cabeça. A fabricante faz recalls frequentes de quase 100 mil veículos, então se o seu carro faz parte dessa turma, não vacile e fique de olho nas notificações.

No fim das contas, esses casos mostram a importância de estar sempre atento ao que está acontecendo sob o capô, principalmente com o motor. Se você já sofreu com um motor que não entregou o que prometia, sabe bem como a confiança é fundamental na hora de dirigir.