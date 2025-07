Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso apresentam quartos dos filhos

A influenciadora e apresentadora Giovanna Ewbank revelou nesta sexta-feira, 11 de outubro, os novos quartos de seus filhos, que foram projetados com muito cuidado e atenção. Cada um dos três filhos tem um espaço planejado de acordo com suas personalidades e gostos.

No vídeo compartilhado, Giovanna aparece ao lado do marido, Bruno Gagliasso, enquanto mostram os detalhes das novas decorações. “Como prometido, é com imensa alegria que compartilhamos com vocês um pouco dos quartos planejados dos nossos filhos”, disse ela durante a apresentação.

Giovanna também descreveu as inspirações de cada espaço. O quarto de Zyan, de 5 anos, foi projetado com um tema lúdico que promete incentivar a criatividade da criança. O espaço do filho Bless, de 10 anos, foi inspirado pela natureza visando uma conexão mais próxima com o ambiente, enquanto o quarto de Títi, que tem 11 anos, foi decorado para refletir a sua personalidade, com móveis projetados para otimizar o espaço e estimular seus talentos.

Bruno também se mostrou contente com o resultado e perguntou: “Estamos muito felizes. Vocês curtiram?”. Assim, a família compartilha seu entusiasmo com os novos espaços que refletirão as individualidades de cada criança, dando-lhes um ambiente que não apenas acomoda, mas também inspira e motiva o crescimento deles.