Geely lança Galaxy Starshine 6 na China com 100 km de autonomia

O novo Starshine 6 da Geely está dando o que falar na China. Esse sedã híbrido plug-in promete ser uma opção mais acessível do que o Starshine 8, que já está no mercado. O modelo foi apresentado durante a homologação pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o que mostra que a Geely não está para brincadeira.

Este carro faz parte da linha Galaxy, a divisão de veículos eletrificados da Geely criada em 2023. A marca tem um crescimento impressionante, com 371 mil unidades vendidas apenas no primeiro semestre de 2025. É o tipo de número que faz qualquer amante de carros levantar a sobrancelha!

Falando em design, o Starshine 6 se destaca com sua grade cromada e um visual que se aproxima dos sedãs tradicionais da Geely. Os para-choques esportivos, faróis de LED e lanternas traseiras interligadas dão aquele toque moderno que a gente ama em um carro.

Com 4.806 mm de comprimento, ele é um pouco menor que o BYD Qin L DM-i. As medidas não são só números: a largura de 1.886 mm e altura de 1.490 mm garantem espaço interno para viajar confortavelmente. E o entre-eixos de 2.756 mm? Isso faz diferença no conforto, principalmente se você já passou horas na estrada ou em um trânsito complicado.

Em termos de rodas, você pode escolher entre 16 ou 17 polegadas. Mas fique ligado: a versão básica não vem com alguns equipamentos, como sensores de estacionamento traseiros e câmera frontal. Uma opção econômica, mas que pode fazer falta se você costuma dirigir em áreas urbanas onde esses recursos ajudam bastante.

Agora, vamos ao motor. Sob o capô, o Starshine 6 tem um motor a gasolina de 1.5 e 110 cv, o mesmo que aparece no Galaxy A7. E a eficiência térmica? Impressionantes 47,26%! Além disso, o sistema híbrido EM-i 2.0 AI vem com um motor elétrico de até 235 cv. Com isso, ele chega a 180 km/h, perfeito para quem gosta de um pouco mais de emoção no volante.

Por falar em inovação, vale lembrar que outras montadoras chinesas também estão apostando em veículos híbridos, como a Buick, que lançou o primeiro MPV híbrido plug-in com bateria 5C na China. A concorrência está quente!

A versão inicial do Starshine 6 traz uma bateria LFP de 8,5 kWh, garantindo até 50 km de autonomia. Para quem vai rodar mais, a versão mais cara oferece uma bateria de 17 kWh, permitindo até 100 km de alcance. São números razoáveis, especialmente se você já fica de olho no consumo quando está na estrada, não é?

As suspensões são outra parte interessante: elas têm bitolas iguais na frente e atrás (1.620 mm), e os ângulos de ataque e saída são de 14º e 15º, respectivamente. Isso ajuda a ter uma dirigibilidade mais consistente, essencial quando você leva a família para uma viagem ou até mesmo na rotina do dia a dia.

Ainda não sabemos o preço exato do Starshine 6, mas ele deve ficar na mesma faixa do Galaxy L6, que é o modelo mais em conta da linha Galaxy atualmente. É uma boa pedida para quem busca tecnologia e economia sem abrir mão do estilo. Enquanto isso, os modelos como o Novo Nio ES8 também estão trazendo inovações em bateria, prometendo um futuro cada vez mais interessante para os apaixonados por carros.